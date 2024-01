Incidente mortale sul GRA, perde la vita automobilista: tratto chiuso

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, dramma stamattina mercoledì 3 gennaio 2024. Chiuso un tratto di strada.

Ancora una vittima della strada nella Capitale, deceduto stamani un automobilista sul Raccordo. L’incidente è avvenuto sulla complanare interna in corrispondenza dell’uscita 32 che risulta al momento chiusa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro autonomo. Il tutto è successo quando erano passate da poco le 9.00. Foto in alto: ANSA/repertorio

Incidente mortale oggi sul Raccordo

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo avrebbe perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto, purtroppo, il conducente è deceduto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Tratto chiuso

In questo momento s ul GRA resta temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 “via della Pisana“, a causa dell’incidente. Il traffico, precisano da ANAS, è deviato sulla viabilità secondaria.

Aggiornamento – Anas poco fa ha comunicato che la viabilità è stata ripristinata.

Già due incidenti mortali a Roma nel 2024

In questi primi due giorni del nuovo anno sono già due le vittime registrate sulle strade della Capitale. A Capodanno, lo ricordiamo, è deceduto il 27enne Antonello Mochi dopo essere rimasto coinvolto in un terribile sinistro in Via Leone XIII. Qualche ora prima un altro grave sinistro era avvenuto a Ostia: due in quel caso i feriti – portati in condizioni critiche in Ospedale – per i quali era stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere. L’impatto, frontale, tra due macchine, alle 21.00 del 31 dicembre in Via Tancredi di Chiaraluce.