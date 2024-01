Incidente mortale a Roma: addio allo chef Antonello Mochi

Si chiamava Antonello Mochi il 27enne deceduto la notte di Capodanno a Roma. E’ lui la prima vittima di quest’anno: lo schianto mortale con la sua auto contro un albero.

Gli auguri sui social appena scoccata la mezzanotte, poi, qualche ora dopo, la tragedia. Dramma nella Capitale tra il 31 dicembre e il 1 gennaio con un ragazzo di 27 anni deceduto a seguito di un terribile incidente avvenuto in Via Leone XIII. Erano le 4.30 circa quando si è verificato lo schianto: un impatto tremendo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Ma nonostante i soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Antonello Mochi prima vittima della strada a Roma nel 2024

Dopo un 2023 davvero orribile in materia di vittime della strada, soprattutto a Roma, l’anno nuovo è ricominciato nel peggiore dei modi. Antonello Mochi è la prima persona deceduta nel 2024 sulle vie della Capitale che tornano così a macchiarsi di sangue: 27 anni come visto, Antonello lavorava come aiuto cuoco ed era considerato un talentuoso pastry chef.

La sera dell’ultimo dell’anno, come tutti, aveva augurato “Buon anno” sui social cantando e scherzando con gli amici. All’improvviso però la tragedia: un incidente che non gli ha lasciato scampo. Prima l’impatto con un’altra auto con a bordo altri giovani, poi la corsa che finisce contro un albero. Nel 2023 a Roma sono morte 193 persone. E il 1 gennaio, ancora una volta, il bilancio ha ripreso a correre.

Il cordoglio

Sui social sono tantissimi gli amici e i conoscenti del ragazzo che gli hanno voluto lasciare un messaggio. Il suo profilo, in poco tempo, si è riempito di cordoglio e di incredulità per la notizia che mai nessuno avrebbe voluto ricevere. “Ciao amico mio, Oggi é ancora più difficile. Ti voglio bene per sempre”, è uno dei messaggi postati su Facebook. La Redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore della famiglia.