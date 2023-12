Incidente mortale sul GRA, spunta una prima ricostruzione: la vittima aveva 41 anni

Incidente mortale sul GRA oggi, perde la vita D.P. Lo schianto stamattina all’altezza dello svincolo per l’A91: emergono i primi particolari sull’accaduto.

Aveva 41 anni l’uomo che stamattina ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Fatale per lui si è rivelato lo schianto tra la moto sulla quale viaggiava e una macchina, con l’impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Quella di oggi è stata del resto una giornata davvero nera sulle strade del Lazio con un bilancio davvero gravissimo sul fronte dei sinistri: oltre al 41enne, un’altra persona è morta a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla Casilina, tra Frosinone e Ceccano. Sull’Aurelia, invece, a Cerveteri, un’auto è finita in un canale di scolo: feriti due anziani, con il più grave che è stato trasportato in elicottero in Ospedale a Roma.

Foto in evidenza di repertorio (ANSA)

L’incidente mortale sul Raccordo

Tornando al sinistro mortale sul GRA, l’incidente si è verificato intorno alle ore 9.00 di oggi, venerdì 29 dicembre 2023. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per l’autostrada Roma-Fiumicino. La rampa di immissione sulla A91, per il traffico proveniente dalla carreggiata interna, è rimasta chiusa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale della Polizia Stradale del distaccamento di Settebagni, unitamente alle squadre Anas. La viabilità è stata ripristinata soltanto intorno alle 13.00.

Chi è la vittima

D. P. aveva 41 anni. Stando ad una prima ricostruzione (che resta tuttora in fase di accertamento), la moto sulla quale viaggiava si trovava sulla prima corsia di marcia quando è entrata in collisione con il mezzo che avrebbe svoltato verso destra colpendolo. Purtroppo per il centauro, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto proseguono ad ogni modo gli accertamenti delle forze dell’ordine. La Redazione si stringe al dolore della famiglia.