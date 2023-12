Grave incidente sull’Aurelia: auto finisce in un canale, interviene l’elisoccorso

Paura oggi pomeriggio sulla Via Aurelia nel Comune di Cerveteri. A causa di un incidente un’auto è finita in un canale di scolo: due le persone ferita, di cui una elitrasportata a Roma in elicottero.

Ennesimo brutto sinistro sulle strade del Lazio. Teatro dello schianto stavolta l’Aurelia nel territorio di Cerveteri, lungo la strada che collega il Comune a Civitavecchia. Terribile l’impatto con le due persone presenti all’interno del veicolo rimaste ferite e soprattutto incastrate tra le lamiere.

Per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, con gli operatori che le hanno poi affidate al personale medico. Per il ferito più grave, un uomo, è stato necessario il trasferimento con la massima urgenza mediante l’elisoccorso.

Grave incidente a Cerveteri oggi

Il sinistro – sembrerebbe autonomo – si è verificato quando erano da poco passate le 14.00 di oggi venerdì 29 dicembre 2023, in corrispondenza del km 45 della Via Aurelia, in direzione Civitavecchia, nel comune di Cerveteri come visto.

A bordo dell’auto era presente una coppia di anziani coniugi di nazionalità italiana: ebbene, la macchina, per cause in corso di accertamento, ha preso il controllo ed è rovinata violentemente fuori strada. I Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento di Cerveteri, hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario del 118 per riportare su piano stradale i due feriti, sbalzati nel canale di scolo a bordo strada.

I soccorsi

Una volta affidati ai sanitari, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante. I due coniugi sono stati invece trasportati in due diversi nosocomi: la donna al civico ospedale di Civitavecchia e l’uomo, più grave, elitrasportato al Gemelli di Roma. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santa Severa e la Polizia locale di Cerveteri per i rilievi del caso.