Grave incidente a Ostia: tre giovanissimi in codice rosso

Grave incidente la scorsa notte all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Canal della Lingua nel territorio del X Municipio. A scontrarsi intorno a mezzanotte e mezza sono stati un suv, Ds 3, e una Mercedes, tre i feriti tutti in codice rosso. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare insieme ai sanitari del 118, per prestare soccorso ai feriti ed effettuare i rilievi utili a stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro che, al momento, resta sconosciuta.

Trasportati in ospedale in codice rosso un 23enne, una 20enne e un 21enne

A bordo della DS 3, il conducente, un 23enne di nazionalità ungherese trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Grassi’ di Ostia. Anche la passeggera che si trovava nel suv insieme al ragazzo, una 20enne italiana è stata portata in codice rosso, dapprima al Sant’Eugenio, poi al San Camillo. Nell’altra auto una 18enne di nazionalità albanese e il conducente, un 21enne italiano, anche lui rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro, ricoverato in codice rosso anche lui, all’Aurelia Hospital.

Gli agenti del X Gruppo Mare impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente

Ora spetta agli inquirenti stabilire cosa sia successo e le eventuali responsabilità di un incidente stradale in conseguenza del quale tre giovanissimi sono rimasti seriamente feriti. Indagini non facili per la Polizia locale impegnata per ore sul posto per le attività necessarie a ricostruire i fatti.