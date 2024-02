Duplice tentato omicidio a Roma: la lite degenera, lui prende la pistola e spara

Spari a Roma, la Polizia di Stato ha chiuso il cerchio su un duplice tentato omicidio avvenuto l’estate scorsa nella zona di La Rustica. Fermato l’autore del gesto che in questi mesi, per via dell’accaduto, ha subito pesanti ritorsioni.

E’ scattata alle prime luci dell’alba di oggi l’operazione che ha portato all’esecuzione di una custodia cautelare in carcere di un uomo accusato di un duplice tentato omicidio. I fatti risalgono al giugno scorso ma soltanto adesso è stato possibile individuare con certezza, rintracciandolo, l’autore del folle gesto: l’uomo, secondo quanto ricostruito, non si era fatto scrupoli a sparare contro due persone al culmine di un’accesa lite. Ma andiamo con ordine.

Spari a La Rustica: feriti due uomini

Il tutto accadeva il 17 giugno scorso, in Largo Corelli, nel quartiere di Roma “La Rustica”. Secondo quanto appurato dalle indagini, tre uomini avevano iniziato una discussione che non avrebbe avuto però, spiegano gli investigatori, motivazione pregresse. Un litigio occasionale insomma. Improvvisamente però il diverbio era degenerato e uno dei tre aveva estratto una pistola aprendo il fuoco.

Subito dopo, l’autore di quello che, di fatto, si è poi configurato come un duplice tentato omicidio, si era allontanato dal quartiere rendendosi irreperibile per il timore di ritorsioni. Le indagini, scattate dopo i fatti, hanno permesso, peraltro in un contesto omertoso, di ricostruire la dinamica dell’episodio facendo luce anche su tutta una serie di episodi seguiti alla sparatoria nelle settimane successive.

Le ritorsioni

Si perché l’uomo – che ha quasi ucciso gli altri due – è stato a sua volta vittima di attentati dinamitardi e incendiari in danno alle attività commerciali (ma anche autovetture) nei confronti di amici o comunque di soggetti a lui vicini. Altri fatti su cui, precisano fonti della Questura, sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

Ad ogni modo oggi, all’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e svolte dagli operatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile capitolina, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti dell’uomo – localizzato nel frattempo – accusato del duplice tentato omicidio.