Durata Green Pass Base e Super Green Pass: novità e quanto dura il certificato per vaccinati, guariti e tamponi

Ancora un decreto e ancora novità e misure restrittive perché la pandemia, purtroppo, in Italia (e non solo) non si può ancora dire conclusa. E presto la durata del Green Pass, di quel certificato verde ‘base’ che ormai serve per ‘vivere’ e partecipare alla vita sociale, verrà ridotta da 9 a 6 mesi, mentre il documento in versione ‘rafforzata’ verrà esteso a tante altre attività.

Quanto dura il Super Green Pass? Dove serve e cosa cambia

Con l’ultimo decreto è stato introdotto il Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50, che hanno quindi l’obbligo vaccinale anche se non sono occupati. Ma non solo. Con l’ultimo provvedimento di pochi giorni fa, il Governo ha deciso di estendere il Green Pass (base, quello che si ottiene con il ciclo vaccinale, la guarigione o l’esito del tampone negativo) ad altre attività.

Dove serve il Green Pass base dal 20 gennaio 2022?

Dal prossimo 20 gennaio, infatti, il Green Pass nella sua versione ‘base’ servirà per parrucchieri e barbieri, mentre per tutte le altre attività come poste, banche e centri commerciali bisognerà aspettare il 1 febbraio.

Durata del Super Green Pass: quando si cambia

Il Super Green Pass dal 1 febbraio 2022 non durerà più 9 mesi. Il Governo ha optato per una riduzione a 6 mesi, mentre per il certificato verde base non cambierà nulla: il tampone si dovrà effettuare entro 72 ore se è molecolare, entro 48 se è antigenico, prima di accedere a qualsiasi attività, prima di salire (anche) su un treno.