Earth Day 2023 sabato 22 aprile, giornata della Terra a Roma: eventi in programma

Avverrà a Villa Borghese il 22 Aprile 2023, l’Earth Day 2023 nella città di Roma. Come sappiamo, ogni anno l’evento celebra la Giornata Mondiale della Terra, con interessanti attività per la tutela del pianete e contro la crisi climatica. La manifestazione si svolgerà tra il 21 e il 25 aprile, con gli eventi che si svolgeranno tra il Galoppatoio di Villa Borghese e la Terrazza del Pincio. Oggi siamo arrivati alla 53esima edizione dell’evento, che ogni anno prende piede in tutto il mondo.

L’Earth Day a Villa Borghese

La manifestazione risulta tra le più importanti in chiave ambientalista con l’organizzazione delle Nazioni Unite. In tutto il mondo, questa manifestazione coinvolge ogni anno oltre un miliardo di cittadini, tutti messi a rete attraverso 75 organizzazioni di riferimento a 193 Paesi. Earth Day Italia, per la propria organizzazione, è un’eccellenza culturale riconosciuta in tutto il mondo. Organizzato insieme al Movimento dei Focolari, L’Earth Day Network di Washington lo definisce come “una delle più importanti manifestazioni a livello mondiale per la tutela del Pianeta e lo sviluppo di una forte coscienza ecologica”.

Per la prima volta, l’evento si svolgerà in presenza dentro Villa Borghese, oltre che in maniera digitale con “#OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon”. Questi sarebbero 16 ore di contenuti, mandati in onda dalla Nuvola di Fuksas e trasmessi in diretta su RaiPlay (in differita su Vaticannews.va). Radio Dimensione Suono (RDS) sarà l’emittente radiofonica ufficiale dell’evento. Dopo la pausa legata al lockdown e la pandemia, torna l’evento per celebrare la tutela del nostro pianeta. Come negli anni scorsi pre Covid-19, la manifestazione promette di portare dal vivo almeno 600 eventi all’interno della manifestazione. Il fulcro del villaggio ambientalista dentro Villa Borghese, approfondirà i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Saranno 17 piazze telematiche, dove queste realtà verranno guidate dagli studenti universitari, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore che coordinerà tutti i lavori che verranno effettuati.