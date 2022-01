Elezioni Roma 16 gennaio 2022, candidati e sondaggi suppletive

Dopo aver votato per il Sindaco della Capitale, molti romani tra pochissimi giorni dovranno ritornare alle urne per le suppletive del Collegio alla Camera dei deputati del centro storico, lasciato libero da Gualtieri con la sua elezione in Campidoglio.

Elezione suppletive Roma 16 gennaio 2022: i candidati

Sono quasi 160 mila gli elettori coinvolti, chiamati a votare il prossimo 16 gennaio, ma a causa del Covid e delle forze politiche orientate e impegnate sul “fronte” Quirinale (si deve votare il nuovo Presidente della Repubblica), è probabile che nella Capitale ci siano tassi molto alti di astensionismo. Ma chi sono gli ‘sfidanti’? Sono cinque i candidati in corsa in quel collegio del centro storico che da anni vede dominare il centrosinistra.

Leggi anche: Gualtieri vuole prorogare la discarica di Roncigliano. Ma i sindaci di Albano e Ariccia dicono no

Ma vediamo chi sono i cinque candidati. Il Pd ha messo in campo Cecilia D’Elia, responsabile Pari Opportunità del Partito; il M5S non ha schierato nessuno; Italia Viva ha scelto Valerio Casini, un consigliere capitolino; il centrodestra ha scelto Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio ed ex magistrato mentre Potere al Popolo ha optato per Beatrice Gamberini, poi chiude la lista il civico Lorenzo Vanni.