Epifania 2023 a Roma, cosa fare con i bambini: tutti gli eventi in programma

Roma. L’Epifania è ormai alle porte, ma cosa fare con i bambini così da rendere questa giornata di festa ancora più magica e speciale? Le opportunità offerte della Capitale sono davvero numerose, c’è solamente l’imbarazzo della scelta! Si va dal classico ed intramontabile appuntamento con i tradizionali mercatini di Piazza Navona fino agli eventi di Cinecittà Word, passando alla caccia al tesoro del Museo delle Carrozze d’Epoca fino alla Befana di Villa Pamphilj. Insomma, quella di domani si preannuncia una giornata davvero ricca e all’insegna del divertimento. Scopriamo ora tutti gli eventi in programma a Roma per la festa dell’Epifania!

Epifania 2023 a Roma, la Corsa del Giocattolo al Pincio: orario e come partecipare

Cosa fare con i bambini a Roma il giorno dell’Epifania?

Torna immancabile anche quest’anno il classico appuntamento con la Befana in Piazza Navona. La piazza è addobbata a festa dalla fine di novembre, regalando ai fortunati visitatori un’atmosfera senza tempo: bancarelle di calze e dolciumi, banchetti di tiro a segno, una slitta trainata dalle renne su cui grandi e piccini possono salire e farsi scattare una simpatica foto ricordo, nonché i simboli della tradizione come abeti e presepi che non possono certamente mancare e stand dedicati alle biblioteche di Roma. Tutto è pronto per le festa dedicata alla simpatica nonnina e torna anche il classico ‘volo’ di un vigile del fuoco che vestito da Befana compie un volo di 50 metri dalla chiesa di Sant’Agnese in Agone. Infine, come tradizione comanda, i giocatori della Roma saranno in piazza per distribuire i dolciumi.

La caccia al tesoro

Torna anche l’imperdibile e suggestivo l’appuntamento con la caccia al tesoro presso il Museo delle Carrozze d’Epoca. Durante la caccia al tesoro ogni partecipante, tra un indovinello e l’altro, potrà riempire la propria calza cercando con la propria squadra i dolci nascosti tra gli oggetti esposti e risalenti a varie epoche. Se i bambini trovano tutti i dolcetti comparirà la Befana e i genitori nel frattempo potranno, invece, visitare il museo, alla scoperta delle 150 tipologie di slitte e carrozze proprie di ogni epoca. L’evento si tiene nel museo delle carrozze d’Epoca, in via Millevoi 693, ed il costo del biglietto è di 8 euro. I bambini con meno di 4 anni entrano gratis.

Ponte dell’Epifania 2023 in Italia: dove andare con i bambini

Lo storico Corteo dei Re Magi

Torna anche per l’Epifania targata 2023 il tradizionale appuntamento con il corteo storico dei Re Magi che ha luogo a Piazza San Pietro. Domani in via della Conciliazione saranno pronti a sfilare i centurioni e gli sbandieratori, tutt’intenti nel compiere la propria coreografia fino all’arrivo dei Re Magi che faranno il loro trionfale ingresso in Piazza in sella al loro cavallo.

Befana a Villa Pamphilj

Veniamo infine alla Befana a Villa Pamphilj. Qui i più piccoli potranno trascorrere la giornata dell’Epifania all’aria aperta, all’interno del grande polmone verde della Capitale. L’inizio è fissato per le 10.30, alle 11 ci sarà lo spettacolo di arte in strada cin la regia di Andrea Calabretta e, poi, intorno alle 12 arriva la Befana che si farà largo nel parco riempiendo magicamente le calze dei bambini.