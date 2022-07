Estate alle Torri, la maggioranza chiede le dimissioni della presidente della Commissione Controllo e Garanzia: ‘Episodi al limite della legalità’

Non c’è pace per l’Estate alle Torri. Nel VI Municipio di Roma, infatti, infuria la polemica e la maggioranza chiede a gran voce le dimissioni della Presidente della Commissione Controllo e Garanzia Laura Arnetoli. Ecco la nota stampa giunta in queste ore.

“A seguito della risposta pervenuta in data 13 Luglio a firma del segretariato generale e responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, viene confermata la nostra posizione sull’illegittimità della Commissione Controllo e Garanzia del 21 Giugno, convocata dalla Presidente Laura Arnetoli, la quale aveva convocato per la seconda volta durante un bando di gara aperto con invito a società partecipante allo stesso.

Riconfermiamo la nostra richiesta di dimissioni immediate da parte della Presidente Laura Arnetoli, che solo dopo 7 mesi dal suo incarico si è resa già protagonista più volte di episodi al limite della legalità. Chiediamo alle altre forze politiche presenti in consiglio dal Partito Democratico, alla Lista Civica Calenda, Lista Civica Raggi di supportare la nostra richiesta nel rispetto dell’Istituzione che rappresentiamo e di tutti i cittadini del Municipio Roma VI.

Al Movimento 5 Stelle che da settimane tenta di gettare fango sull’operato di questa maggioranza e sul buon nome del municipio e dei suoi cittadini chiediamo le scuse ufficiali anche per come ci hanno consegnato questo territorio. L’ultimo a Roma”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo Lega Emanuele Licopodio, il capogruppo Fratelli d’Italia Marco Guercioni, il capogruppo Forza Italia Massimiliano Terrinoni, il capogruppo Lista Civica Le Torri Gabriele Manzo.