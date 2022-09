Eternal City Motorcycle Custom Show a Roma: tutte le foto dell’edizione 2022 [GALLERY]

E’ in corso in questo fine settimana l’Eternal City Motorcycle Custom Show, l’evento dedicato alle due ruote e in particolare all’universo custom. La kermesse, con stand, espositori, customizer nazionali e Internazionali e molto altro ancora ha preso il via ieri, sabato 3 settembre, e proseguirà per tutta la giornata di oggi. Location della manifestazione il palazzo dei congressi all’Eur.

Foto Eternal City Motorcycle Custom Show Roma 2022

Eternal City Motorcycle Custom Show (questa la pagina ufficiale della manifestazione), lo ricordiamo, è l’evento custom del centro Italia tra i più amati dal pubblico di appassionati a non. Prevede l’esposizione di moto customizzate di diversi generi, dai chopper artigianali alle cafè recer di ogni tipo, con l’immancabile presenza del marchio, tra gli altri, Harley-Davidson. La rassegna ospita anche diversi car club con le loro potentissime automobili.

Evento in corso

Come per lo scorso anno anche per l’edizione 2022 il Corriere della Città sta seguendo dal vivo la rassegna. In particolare fino alle 19.00 di stasera (l’evento si svolge al chiuso dunque nessun problema per la pioggia) proseguirà il fitto programma di esposizioni, ospiti ma anche musica con dj set, street food, demo ride nonché le attese premiazioni dei Contest.

Queste le foto scattate negli spazi espositivi: