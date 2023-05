Evade i domiciliari per andare alle feste: Davide Pasquali, Er Pandoro, “incastrato” dai social

Davide Pasquali, meglio conosciuto come Er Pandoro, è finito a processo per evasione. Ad “incastrarlo” video e foto postati sui social che lo ritraevano mentre si divertiva nel privè di un locale. Aspetto che non è certamente passato inosservato alle forze dell’ordine che hanno proceduto alla sua ennesima cattura.

Era latitante da un anno e si era rifugiato in Spagna: estradato Davide Pasquali

Il processo per evasione

I fatti contestati risalgono al 16 giugno del 2018. Gravato dalla misura degli arresti domiciliari, Davide Pasquali – almeno secondo i giudici- avrebbe dovuto trascorrere le proprie giornate in casa. Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, in realtà, l’uomo era dedito a tutt’altre attività. Feste private con tanto di ballerine e costose bottiglie di campagne, musica con tanto di vocalist che, in barba alla seppur minima riservatezza che dovrebbe essere garantita ad un evaso, urlava chiaramente il suo nome al microfono nel corso della serata. Pasquali non era solo. Con lui i suoi amici, molti dei quali pregiudicati.

La festa

La festa è tuttavia costata cara al giovane che adesso ne dovrà rispondere davanti al giudice. Non è stato difficile provare le accuse, in quanto alle forze dell’ordine è stato sufficiente fare un giro sui social per trovare foto e video di uno dei nomi di spicco del narcotraffico di Tor Bella Monaca che si divertiva all’interno del privè di un locale sulla Nettunense.

I precedenti

David Pasquali non è nuovo alla giustizia e questo non è il proprio processo che lo vede coinvolto. Il ragazzo, infatti, è stato coinvolto anche nella maxi operazione che nell’aprile del 2021 ha fatto piazza pulita dei vertici della maggiore piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. Oltre cinquanta le misure cautelari emesse dalle autorità e di Pasquali non c’era traccia. Per oltre un anno si è nascosto in Spagna evitando ogni eccesso che potesse farlo uscire alla scoperto, prudenza che, tuttavia, adesso non è stata sufficiente per impedirne la cattura.