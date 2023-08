Eventi Roma 29-30 luglio 2023: cosa fare nella Capitale durante il weekend

Cosa fare a Roma nel weekend? E’ questa la domanda ricorrente ogni fine settimana per chi è in cerca di un po’ di svago magari dopo una dura settimana di lavoro. E la Capitale con i suoi tantissimi eventi rappresenta sicuramente una delle mete più ambite considerando la sua offerta a 360° davvero per tutti, dai giovani alle famiglie fino ad arrivare ai turisti.

Mostre, concerti, spettacoli dal vico, rassegne cinematografiche, oltre che chiaramente alle classiche zone della movida capitolina. Insomma, anche domani e dopo domani, sabato 29 e domenica 30 luglio ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Roma nel fine settimana

Partiamo dalla musica e dai concerti. Prosegue la rassegna Summertime dedicata al Jazz in Viale di Porta Ardeatina 55 mentre Rock in Roma concederà una breve pausa fino al 1 luglio (martedì). All’Eur vi aspetta fino al 19 settembre lo spettacolo di luci e colori di This is Wonderland. Da non perdere poi le aperture serali dei musei vaticani (fino al 28 ottobre, ndr) e gli appuntamenti dell’estate romana 2023.

In questo senso, per il cinema nel XIV Municipio ad esempio nell’Arena di Santa Maria della Pietà prosegue la rassegna “Viva il Cinema!”, l’iniziativa realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, per portare la settima arte nelle periferie della Capitale. Questa fine settimana la programmazione di cinema all’aperto prevede le proiezioni dei film: Fa’ la cosa giusta di Spike Lee (29 luglio); Mamma mia! di Phyllida Lloyd (30 luglio). L’inizio delle proiezioni sarà alle 21.00 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Per “Lungo il tevere…Roma 2023” domani sabato 29 luglio da non perdere l’omaggio a Pino Daniele con inizio fissato alle 21.30 mentre domenica 30 spazio sempre alla musica con la cover dei Modà.

Come ogni ultimo fine settimana del mese inoltre via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale sia sabato che domenica. A Trastevere, lo ricordiamo, si svolgerà la processione della “Madonna Fiumarola” con i festeggiamenti che prevedono anche uno spettacolo pirotecnico.

Scopri tutti gli eventi a Roma nel weekend

