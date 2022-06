Famiglia ‘stupefacente’ ad Acilia: anche la nonna confezionava la droga, business da migliaia di euro

Una famiglia ‘stupefacente’ e affari direttamente dentro le mura di casa per spacciare, poi, la droga. Questo, almeno, era il loro ‘lavoro’, ma nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno svolto un nuovo importante intervento nel quartiere di Acilia e hanno tratto in arresto tutti i componenti di quella famiglia: un ragazzo di 19 anni con precedenti, la madre di 43 e la nonna di 73. Tutti loro dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è stato trovato nella casa ad Acilia

Dopo degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno perquisito l’abitazione. E lì hanno trovato oltre 1,1 kg di hashish, in parte suddivisa in cilindri da 100 gr l’uno e in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita, nascoste in un ripostiglio a uso comune della casa.

Ma non solo. I militari hanno poi trovato circa 14.000 euro in contanti, nascosti nella camera da letto utilizzata dalle due donne – madre e figlia – e una minore quantità nella camera da letto del ragazzo e nel ripostiglio. Diverso materiale, quello utile per il confezionamento e la preparazione, tra bilancini di precisione e strumenti di taglio per la droga, sono stati sequestrati. Mamma, figlio e nonna soci in affari perché dagli accertamenti è emerso che dalla droga sequestrata era possibile ricavare oltre 20.500 dosi medie singole.

L’arresto

I tre sono stati arrestati in flagranza e dovranno rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. La 43enne e il figlio 19enne sono in carcere, mentre la nonna 73enne è ai domiciliari.