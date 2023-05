‘Famo alla Romana’ al Bioparco dal 15 al 19 maggio 2023: biglietti a metà prezzo, ecco per chi

Quattro giorni di biglietti a metà prezzo per visitare il Bioparco di Roma. Questa l’interessante iniziativa del giardino zoologico più antico d’Italia e dedicata ai residenti della Capitale che potranno dunque ammirare le bellezze del parco ad un prezzo davvero competitivo. Un occasione senz’altro da non perdere, oltreché un ottimo modo per passare una giornata diversa insieme ai più piccoli, facendo scoprire loro la bellezza e la maestosità della natura.

Biglietti scontati del 50% al Bioparco per i residenti

L’iniziativa che per quattro giorni permette di accedere al Bioparco ad un prezzo scontato si chiama “Famo alla Romana” e, come già detto, sarà attiva dal 15 al 19 maggio prossimo. Dedicata esclusivamente ai residenti, i biglietti costeranno 8.50 euro, anziché 17 mentre quello ridotto 7 euro, invece di 14. Il ticket potrà essere acquistato solo nelle biglietterie del giardino zoologico e previa esibizione di un documento che attesti la residenza nella città di Roma.

La natura nel cuore di Roma

Un’occasione senza dubbio imperdibile per scoprire la natura nel cuore di Roma. Nato nel 1911, il Bioparco si estende per 17 ettari di parco, comprendendo più di 1.000 animali tra mammiferi, rettili anfibi e uccelli. Ma non solo. Presenti 15 percorsi educativi per le scuole, 13.500 metri quadri di spazio bimbi e aree pic-nic, oltre 700 specie fra piante e fiori ed ancora, più di 30 progetti di conservazione in corso. Il Bioparco è inoltre aperto tutto l’anno, 7 giorni su 7. Maggiori dettagli sull’iniziativa sono disponibili cliccando QUI