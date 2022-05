Fast & Furious si sposta a Roma: date e giorni delle riprese, ecco le strade dove si girerà

Dopo i Castelli Hollywood si sposta nella città Eterna. Nelle prossime ore infatti diverse strade di Roma saranno chiuse al traffico per consentire alla produzione di girare alcune delle scene di Fast & Furious 10, il popolare action movie incentrato su auto da corsa favolose e soprattutto sull’alta velocità. Con in più, per questo capitolo, le spettacolari cornici che solo la Capitale sa regalare.

Dove viene girato Fast & Furious a Roma

Tante le zone della città interessate dalle riprese, come mostra il lungo elenco di Determine firmate dal Comune per consentire alla produzione, la Wildside srl, le riprese del film. Qualche esempio? Si spazia dalla Cristoforo Colombo, a Via dei Fori Imperiali, ma anche Piazza della trinità dei Monti. E ancora: la passeggiata del Gianicolo o Piazza di Spagna.

L’elenco completo delle strade scelte per le riprese

Di seguito la lunga lista delle principali strade interessate dai ciak o che comunque saranno oggetto di chiusure e/o limitazioni:

Via Ludovisi

Piazza dei Tribunali

Piazza Adriana

Largo Invalidi e Mutilati di Guerra

Lungotevere dei Mellini

Lungotevere Prati

Via Giuseppe Gioacchino Belli

Lungotevere Oberdan

Via di Monte Brianzo

Piazza di Tor Sanguigna

Piazza di Ponte Umberto I

Via Giuseppe Zanardelli

Lungotevere Tor di Nona

Lungotevere Marzio

Lungotevere degli Altoviti

Piazza Pasquale Paoli

Via Cristoforo Colombo

Via del Monte Oppio

Via delle Terme di Traiano

Viale delle Terme di Caracalla

Via delle Tre Cannelle

Via 24 Maggio

Via Panisperna

Via della Cordonata

Via delle Terme di Traiano e via Cesare Balbo

Fast and furious 10 a Roma: le date delle riprese

La produzione del film, che vede tra i protagonisti com’è noto anche Vin Diesel, che da anni ormai ne è il volto promozionale, girerà a Roma già a partire da oggi. Nei giorni scorsi lo ricordiamo, l’elefantiaca produzione aveva girato alcune scene nella zona di Genzano, ai Castelli Romani. Ad ogni modo queste le principali informazioni circa la modifica della viabilità nella Capitale fino a lunedì. Dopodiché le riprese proseguiranno anche nei giorni successivi.

Venerdì 6 maggio 2022

Per le riprese cinematografiche in viale della Moschea, da inizio a fine servizio la linea 230 effettua il percorso circolare con capolinea unico in via Sacro Cuore di Maria, e non nell’area adibita a parcheggio della fermata ferroviaria denominata “Monte Antenne”.

Sabato 7 maggio

Tra le ore 5.00 e le 9.00, chiusura anche ai bus, per il set, di via dei Fori Imperiali. E’ prevista una deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e MB (navetta che, sino al 4 giugno, sostituisce i treni della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina la sera dopo le 21 e, nei sabati e nelle domeniche di maggio, da inizio a fine servizio).

Deviazione anche per le ultime corse di sabato mattina della notturna nMB. I collegamenti 51, 75, 85, 87 e nMB sposteranno i loro percorsi anche domenica, in occasione della consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali.

Domenica 8 maggio

Riprese anche domenica. In questo caso tra le 5 e le 11, in prossimità di Ponte Umberto e Ponte Cavour. Per lasciare spazio al set, 12 linee di bus verranno deviate su percorsi alternativi: 30, 70, 81, 87, 280, 492, 628, 990, C3. Nella notte tra sabato e domenica, deviate le ultime corse delle linee n70, n201, n913. Verrà temporaneamente sospeso anche il capolinea della linea 990 situtato su lungotevere Marzio.

Ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni

Il film e il cast: chi sono gli attori più famosi

La pellicola è il decimo capitolo della saga pluripremiata al botteghino che vede Vin Diesel tra i protagonisti. Ambientata nelle prime stagioni nel mondo delle corse clandestine nel tempo la saga ha aggiunto elementi tipici delle spy stories e degli action movie. L’elemento principale però, ovvero l’alta velocità, è rimasto sempre al centro della trama.

Ad ogni modo per Fast and Furious 10 tra gli attori più famosi troviamo, oltre a Vin, Jason Momoa. L’ex fidanzato di Lady Gaga, conosciuto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, era anche Khal Drogo ne Il Trono di Spade: per lui è la prima volta in Fast & Furious. Tra le attrici più famose, troviamo la bellissima Charlize Theron. Altra star è la 43enne Michelle Rodriguez.