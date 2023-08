Ferragosto, numerosi eventi gratis nella tua città: spettacoli da non perdere

Ferragosto, diversi gli eventi gratis ai quali poter prendere parte nella tua città. Ecco la lista degli spettacoli da non perdere.

Mancano davvero pochi giorni ormai al Ferragosto e di conseguenza ci si chiede che cosa è possibile fare in città, per chi ovviamente non può spostarsi e non ha avuto modo di poter organizzare le vacanze in questo periodo dell’anno.

Ebbene, passare il Ferragosto a Roma sicuramente sarà all’insegna del divertimento, visto che sono stati organizzati tutta una serie di eventi per poter trascorrere questa giornata in modo diverso dalle altre.

La città di Roma sicuramente offrirà ai turisti o anche agli stessi residenti la possibilità di poter trascorrere una serata ed una giornata diversa, grazie una serie di eventi gratis che sono stati organizzati.

Non tutte le persone possono andare in ferie nella settimana di Ferragosto e di conseguenza chi è costretto a rimanere in città deve in qualche modo adeguarsi.

È proprio per queste persone che non possono organizzare vacanze nella settimana di Ferragosto, che le città o meglio le grandi città si sono organizzate. Come?

Offrendo tutta una serie di eventi gratis, ai quali poter prendere parte per lo più nella giornata del 15 agosto.

Ferragosto a Roma, cosa fare?

Chi non vuole rinunciare al divertimento, sicuramente potrà prendere parte ad una di questi eventi organizzati nella capitale cercando quindi di smorzare un po’ la delusione di non essere potuti scappare al mare.

Ma quali sono questi eventi gratuiti che sicuramente faranno felici i romani ed i turisti che si trovano nella capitale proprio a Ferragosto?

Tanti eventi, spettacoli e mostre ma anche esperienze piuttosto originali in arrivo per il giorno 15 agosto.

Per chi ama l’arte sicuramente ci sarà modo di poter andare a visitare uno dei musei più belli della città ovvero Cinecittà World, ma anche Galleria Spada, il museo Vaticano, i Musei Capitolini, le catacombe di San Sebastiano e Villa Giulia.

In genere, per poter visitare questi luoghi occorre pagare un biglietto. In questo caso, in occasione del Ferragosto grazie alla Omnia Vatican e Rom card, il costo sarà abbattuto.

Eventi gratis per appassionati di arte e cultura

È possibile anche prendere parte ad un tour letteralmente gratuito che permette di visitare le Chiese barocche della capitale.

Ovviamente si tratta di un evento per lo più indirizzato a coloro che amano l‘arte e l’architettura. Sempre per chi ama la storia e la cultura, è possibile prendere parte ad un tour gratuito della Roma Capitale.

Si potranno così esplorare i dintorni del Foro Romano e del Colosseo, considerati due delle attrazioni della capitale più visitate e anche più conosciute in tutto il mondo.

Sarà anche possibile fare un tour vicino il Vaticano alla scoperta dei segreti di Piazza San Pietro e Dante di Castel Sant’Angela.

Per tutti gli appassionati invece dell’arte, si potrà anche andare alla scoperta della street art girando tra i quartieri della capitale per ammirare le opere.

Da visitare in questo caso il quartiere Pignattara, il quartiere Ostiense ma anche San Basilio, Tor Marancia e Pigneto.

Cinecittà World organizza uno speciale Summer Party con djset e animazione. A partire dalle 14.30 fino alle 16.30 ci saranno palloni, gonfiabili e sfere giganti nella Cinepiscina.

Tante attrazioni acquatiche, una di queste al fresco di Aktium e poi Pompieri e AquaRodeo.

Programmazione cinematografica

La sera del 15 agosto, che quest’anno cade di martedì, è prevista una ricca programmazione cinematografica. Diverse le proiezioni sotto le stelle.

Appuntamento alle ore 21.15 presso l’Arena Garbatella con la pellicola intitolata “Emily, un film biografico sulla vita della poeta e scrittrice Emily Bronte.

E poi ancora in Largo Alessandrina Ravizza, sarà proiettato alle ore 21.30 il film intitolato Ticket to Paradise una commedia romantica del 2022 con George Clooney e Julia Roberts.

Riguardo invece tutto ciò che concerne musica, concerti e opere teatrali al momento non sono state comunicate le informazioni al riguardo.

Sicuramente la Capitale la sera del 14 si illuminerà di musica con diversi spettacoli e concerti dal vivo nelle principali piazze.