Festa della mamma a Magicland, ingresso gratis: ecco per chi, quando e come funziona 

Il 13 e 14 maggio le mamme entrano gratis nel Parco più grande del Centro Sud Italia, ovvero il Magicland di Valmontone. La mamma è sempre la mamma, a MagicLand, la Capitale del Divertimento, lo sappiamo bene. Per questo nelle giornate del 13 e 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma che si celebrerà in tutta Italia il prossimo 14 maggio, tutte le mamme potranno entrare gratuitamente nel Parco.

La giornata della Festa della Mamma a Magicland

Essere mamma è una grande e meravigliosa avventura e MagicLand è un luogo perfetto per viverla in spensieratezza, divertendosi ed emozionandosi tra imperdibili attrazioni, spettacoli entusiasmanti e intrattenimento di grande qualità. Come funziona? Per ottenere il proprio ingresso gratuito basterà recarsi presso le biglietterie del Parco con i propri bambini. Anche per i bambini che non superano ancora i 100 cm di altezza, come sempre l’ingresso è gratis. La promozione è valida solo nelle giornate del 13 e 14 maggio 2023 e non è cumulabile con altre promozioni.

Le attività al parco dei divertimenti

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Offre al pubblico attrazioni per i più coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, oltre undici chioschi, quattro bar, nove negozi. Numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento: MagicLand è l’unico Parco Divertimenti in Italia a disporre di una Quiet Room per persone nello spettro dell’autismo.

Le attrazioni presenti

MagicLand offre attrazioni da record e diverse aree tematiche: Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia – 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h; il launch coaster Shock – da 0 a 100 km/h in 2 secondi; l’indoor spinning coaster Cagliostro; Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Mystika, la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto; Old West, la nuova area a tema western di oltre 5.000 mq; l’Area Tonga, un’area inesplorata con cascate e zone d’ombra. Inoltre, è ampia l’offerta di intrattenimento, con spettacoli sempre nuovi: l’anfiteatro la Baia, con 500 posti a sedere; due teatri, il Gran Teatro Alberto Sordi e il Music Hall, rispettivamente con 800 e 250 posti a sedere, oltre a Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Per la stagione 2023, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta di divertimento per i giovani e per le famiglie, è prevista l’apertura di MagicSplash, il nuovo Parco Acquatico di MagicLand che si svilupperà su una superficie complessiva di 40.000 mq.

Gli orari del parco divertimento

Orari e apertura del parco:

Il parco sarà aperto dalle 10:30 alle 18:00.

Per maggiori informazioni sugli orari, i biglietti e gli eventi: magicland.it

Seguici anche su Facebook: facebook.com/MagicLand.it

E su Instagram: instagram.com/magicland_ufficiale