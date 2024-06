Festa della Repubblica, oggi il sorvolo delle frecce tricolori a Roma: la diretta streaming | LIVE

Festa della Repubblica a Roma, segui la diretta della parata del 2 giugno a Roma. Previsto un doppio – spettacolare – passaggio delle frecce tricolori: ecco gli orari e come seguire live l’evento.

Tutto pronto per la celebrazione della Festa della Repubblica a Roma. Come anticipato nei giorni scorsi la cerimonia, che vedrà impegnate le più alte cariche dello Stato nonché tutti i corpi delle forze dell’ordine, inizierà attorno alle 9.00. Uno dei momenti più attesi è quello del sorvolo delle frecce tricolori: due i momenti clou della giornata in questo senso, con la pattuglia acrobatica che transiterà sui cieli della Capitale per ben due volte. Per chi non potrà essere presente a Roma ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione.

Articolo in live blog, scorri in basso per seguire la diretta

Dove vedere le frecce tricolori su Roma in tv e in streaming: orari

L’evento, chiaramente, sarà visibile in tv. In particolare dalle ore 9.00 inizierà la diretta da parte di Rai 1 che si collegherà dall’Altare della Patria per documentare l’intera manifestazione. La cerimonia si aprirà con la deposizione di una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, dopodiché ci sarà la rassegna di tutte le truppe schierate per la parata.

E’ qui che, venendo allo spettacolo delle frecce tricolori, verrà effettuato il primo passaggio degli aerei che coloreranno di rosso, bianco e verde il cielo capitolino. Per chi volesse seguire l’evento in streaming invece è disponibile la piattaforma di Rai Play oppure la nostra pagina Facebook ufficiale dove posteremo le immagini live. Anche l’articolo che state leggendo verrà aggiornato man mano con le immagini live da Roma.

Il secondo passaggio

Per quanto riguarda invece il secondo sorvolo, gli aerei passeranno una seconda volta intorno alle 12.00, quando ciao è prevista la fine della parata militare. La PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), fondata nel 1961, è composta da 10 aerei Aermacchi MB-339 da addestramento (8 volanti e 2 riserve) modificati appositamente per le esibizioni acrobatiche. I piloti protagonisti sono tutti istruttori di volo con alte qualifiche dell’Aeronautica Militare selezionati a seconda dell’esperienza, abilità e competenza.

La diretta della Festa della Repubblica

In questa sezione seguiremo la diretta delle celebrazioni.

Ore 9.12 – Arrivato il Presidente Sergio Mattarella

Ore 9.07 – Il Presidente della Repubblica ha lasciato il Quirinale. A breve raggiungerà Piazza Venezia

Notizia in aggiornamento