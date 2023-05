Festival della cucina romana sabato 13 e domenica 14 maggio 2023: ecco dove, il programma completo

Festival della cucina romana. Siete pronti buongustai? Questo fine settimana è ricchissimo di appuntamenti, ma tra tutti quelli che vi abbiano proposto nei nostri recenti articoli, c’è anche un fiore all’occhiello della nostra tradizione: Sabato 13 e Domenica 14 maggio 2023, una data da segnare per la “Seconda Edizione” della Sagra più amata dagli esteti della cucina tradizionale locale.

Festival della cucina romana: la vera cucina tradizionale

Dunque, come vi abbiamo già anticipato, vi conviene segnare queste date sulla vostra agenda del fine settimana, perché l’appuntamento è assolutamente da non perdere: sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 il Festival della Cucina Romana vi aspetta con i piatti unici della nostra tradizione. Gli amanti della cucina capitolina non potranno farne a meno, anche perché sarà un’occasione per rispolverare anche vecchi ricordi grazie ai piatti autentici, veri, poveri ma ricchi di sapore e genuinità, arricchiti soprattutto grazie alla qualità dei prodotti della campagna romana.

Il menù con tutti i piatti tipici romaneschi

Non prendete impegni, allora, perché sarà un weekend dal sapore davvero unico e irriproducibile. Ci saranno 4 famose trattorie che proporranno piatti espressi seguendo le tradizionali ricette per regalare ai loro clienti un ricco e appetitoso menù in cui ogni piatto racconterà una storia. Ecco il menù previsto per le due giornate di rassegna culinaria romanesca che, come s’intende, sarà un elogio ai piatti simbolo della cucina popolare:

Carbonara

Amatriciana

Cacio e Pepe

Gricia

Porchetta d’Ariccia

Coda alla Vaccinara

Trippa

Coratella

Abbacchio

Carciofi fritti e alla romana

Ma non è tutto, perché ad arricchire l’offerta gastronomica ci saranno anche i fritti di pesce:

Calamari/gamberi

Moscardini

Filetti di Baccala

Ovviamente, dulcis in fundo, come si suol dire: