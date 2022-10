Roma, al via il Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese: luogo, orario, menù e prezzi

Questo fine settimana, a Castel di Leva, si terrà il festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese preparati direttamente dal fantastico team Bracevia a Tutta Pecora. Infatti, per gli amanti della carne e del saporito questo è il weekend perfetto per andare all’Agri-Park a Castel di Leva. Ovviamente non ci saranno solo arrosticini ma anche gnocchi, bruschette, maltagliati al ragù bianco d’agnello e pecorino, stringozzi alla mugnaia e tanto altro da assaggiare e di cui innamorarsi! Verrà dato spazio anche alla tradizionale cucina abruzzese con piatti a base di tartufo fresco di Avezzano preparati dagli Chef del Ristorante “Orlandi Tartufi”: una chicca tutta “made in Abruzzo”.

Dove e quando

Il festival più saporito, prelibato e succulento dell’anno avrà inizio oggi. L’ingresso è totalmente gratuito scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti, all’interno dell’evento Facebook. Inoltre, a disposizione dei clienti e dei visitatori ci sarà un ampio parcheggio e oltre 1.400 posti a sedere all’aperto con tavoli distanziati ed igienizzati prima e dopo l’uso dallo staff. Lì sarà, inoltre, possibile noleggiare bici ed assistere ad esibizioni acrobatiche con il Bike-Parc di My Fly Zone. Il luogo dell’evento è l’Agri-Park presso l’Azienda Agricola Biologica Agricoltura Nuova a Via Castel di Leva 371. Sabato 22 ottobre sarà possibile iniziare ad ingozzarsi, di vera pecora e di quei veri arrosticini che solo gli abruzzesi riescono a fare, dalle ore 12 alle ore 23. Invece, domenica 23 ottobre l’ingresso sarà dalle ore 11 alle ore 17.

Menù

RACEVIA A TUTTA PECORA – PARTNER SLOW FOOD

Arrosticini classici 10pz € 12,00

Arrosticini fatti a mano 4pz € 8,00

Arrosticini fatti a mano di fegato, cipolla e peperoncino 2pz € 5,00

Hamburger 100% di pecora € 9,00

Pane con olio € 1,00

Pallotte cacio e ova 2pz € 5,00

OSTERIA 22/4 a cura dello CHEF ANDREA CALOPRISCO

Mazzarelle € 8,00

Cacio fritto € 7,00

Maltagliati al ragù bianco d’agnello e pecorino €10,00

Stringozzi alla mugnaia € 10,00

Polpette d’agnello panate con fonduta di pecorino € 12,00

Menù birre

Birre artigianali abruzzesi selezionate da Maddechè – Bottega birraia abruzzese CL 0,3 – € 5,00

BIRRIFICIO OPPERBACCO ( Luigi Recchiuti birraio dell’anno):

1 OVERDOSE (dipa)

2 ABRUXENSIS LAMPONI (sour)

BIRRIFICIO DONKEY BEER:

1 beer from ipanema (ipa)

2 red mamba ( red dubbel)

3 bianca avvelenata ( blanche mela verde )

BIRRIFICIO BIBIBIR

1 DDH session ipa ( session ipa )

2 american ipa ( west coast ipa )

3 bibihell ( hell) 4: la bestia ( winter ale )

BIRRIFICIO LA CASA DI CURA

1 neuro (stout)

2 tripel

3 aereosol ( gluten free)

ORLANDI IL RISTORANTE – SPECIALITA’ AL TARTUFO

Tagliolini con TARTUFO fresco € 10,00

Gnocchi con salsiccia e Porcini € 10,00

Bruschette miste € 3,00

Tagliere di salumi e formaggi al Tartufo € 7,00

TENUTA FERRANTE – VINI

Panino con porchetta alle mandorle € 5,00

Caciocavallo Impiccato € 5,00

BISTROT CONTADINO

Mezze Maniche alla Carbonara e all’Amatriciana € 8,00

HOSTERIA DEL PARCO

Tortino di Patate e Porcini con crema di parmigiano € 6,00

Lasagna al ragù € 9,00

Sagna e Fagioli € 9,00

Salsicce e Friarielli €10,00

I DOLCI DI MADAGASCAR

Tiramisù € 4.50

Pasticciotti leccesi € 2.50

Cannoli Siciliani € 3.50

Bombe e donuts € 2.5

Ciambelle € 2,00

Waffles € 4

Cheesecake e Panna cotta € 4.50

Rotolo alla nutella e alle nocciole € 3.5

ROYAL FRITTI

Suppli ai funghi porcini, al telefono, all’nduja, Cacio e Pepe e al tartufo € 2,00

Montanara con Porcini e all’Amatriciana € 5,00

Patatine fritte, fiori di Zucca € 3,00

Hot dog fritto € 4,00€