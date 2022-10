Weekend a Roma: eventi, concerti, mostre e sagre, cosa fare sabato 22 e domenica 23 ottobre nella Capitale

L’ottobre a Roma è calmo, mite, soleggiato. Un clima perfetto per godersi i weekend nella Capitale e rilassarsi in famiglia o con gli amici. Visite guidate, passeggiate, tour, gite fuori porta, musica: ce n’è per tutti a Roma. Ecco tutti gli eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 ottobre in città e periferia.

Festa del Cinema di Roma

Sta per giungere al termine la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma questo weekend 22 ottobre e 23 ottobre. La manifestazione di 10 giorni nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con un red carpet tra i più grandi al mondo, proietterà gli ultimi film e decreterà i vincitori della kermesse.

Van Gogh in mostra a Roma

Imperdibile la mostra di Van Gogh al Palazzo Bonaparte. Immergiti nelle sue opere più celebri e nella storia dell’artista più famoso al mondo con la mostra prodotta da Arthemisia e realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh.

Festa del cioccolato di Roma

Torna la festa del cioccolato artigianale a Villa Borghese per il suo quarto anno consecutivo. Si trova proprio a due passi dal Pincio, a Viale delle Magnolie. Tre giorni dedicati all’artigianalità e al cioccolato con laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato per tutte le età! I Maestri Cioccolatieri apriranno la manifestazione venerdì mattina.

Marco Mengoni live a Roma

Questo weekend è il turno di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport con due concerti live imperdibili il 21 e 22 ottobre. Il cantante ripercorre i suoi 13 anni di carriera in un magico live che ha fatto tutto sold out! Il tour si concluderà ad Eboli il 27 ottobre.

Mercatino giapponese a Capannelle

A Ippodromo di Capannelle torna il secondo appuntamento dei “Japan Days” sabato 22 e domenica 23 ottobre. Una kermesse sul Giappone. Dal bonsai ai kimono, i tradizionali oggetti e vestiti del Giappone arrivano a Roma.

Sagra della Bruschetta di Casaprota

Non può mancare l’imperdibile appuntamento con la Sagra della Bruschetta di Casaprota in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre. Degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e tanto altro vi aspettano alla sagra. Il protagonista sarà l’olio extravergine di oliva di altissima qualità.

Festival dell’arrosticino

Roma ospiterà anche il team di Bracevia a Tutta Pecora all’interno dell’Agri-Park di Via Castel di Leva, lo spazio esterno della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova. Proprio qui si celebrerà il Festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese il 22 e 23 ottobre, con i migliori vini regionali della Cantina Ferrante di Lanciano.

Green Market Festival all’Ex Mattatoio

Il benessere torna al mattatoio di Testaccio. Settanta artigiani esporranno le loro creazioni eco-sostenibili e interamente realizzate a mano. Stand di flower design, editoria indipendente, produttori biologici e tanto altro. Ci si potrà anche rilassare con un massaggio o uno shiatsu.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Due appuntamenti imperdibile il 22 ottobre e 23 ottobre nella Capitale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma. Sabato 22 ottobre nelle Via Duccio di Buoninsegna e Alessio Baldovinetti (EUR Ottavo Colle, VIII Municipio), domenica 23 ottobre saranno in Viale KANT, incrocio con Viale Marx (IV Municipio).