Feyenoord-Roma, la Uefa nega la trasferta ai tifosi romanisti

A Rotterdam, in Olanda, non ci saranno i tifosi giallorossi per sostenere la squadra nella trasferta di Feyenoord-Roma. La decisione è arrivata dalla UEFA, che avrebbe optato per il blocco della vendita dei biglietti ai tifosi della Roma. Uno specchio, d’altronde, dell’iniziativa presa dal ministro Piantedosi per Roma-Feyenoord all’Olimpico, dove attraverso il Prefetto aveva proibito la trasferta in Italia per i sostenitori olandesi.

Niente Feyenoord-Roma per i tifosi giallorossi

Il 13 Aprile, giorno della trasferta in terra olandese, ai romanisti rimarrà solo la possibilità di guardare la partita attraverso la televisione. Probabilmente, verrà bloccato il loro accesso anche all’interno dello Stato olandese. Un’iniziativa del UEFA che dovrebbe guardare alla salvaguardia della città di Rotterdam, che potrebbe subire devastazioni come ripicca al caos generato dagli ultras olandesi presso piazza di Spagna qualche anno fa.

Sarà quindi un Quarto di Finale a porte semichiuse per le due squadre, con l’andata che si giocherà proprio nei Paesi Bassi. A precisare la scelta dell’UEFA, è arrivato proprio un comunicato del Feyenoord, che scrive: “A seguito della decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord durante il ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi dell’AS Roma per la gara di andata al De Kuip”.

Ripicca della UEFA per il blocco dei tifosi olandesi a Roma?

Leggendo il comunicato steso dalla società olandese, sembra più un’iniziativa politica quella della Uefa. Quasi una ripicca per rispondere alla scelta del ministro Piantedosi, che come avevamo scritto, ha valutato l’opzione di vietare la trasferta dei tifosi olandesi a Roma per evitare nuovi scontri tra gli ultras e devastazioni in giro per la Città Eterna. Queste, soprattutto il giorno prima dei controlli dei commissari EXPO per valutare la candidabilità della Capitale per la famosa Esposizione Universale da riportare in Italia.