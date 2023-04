Roma-Feyenoord: stadio Olimpico chiuso agli olandesi e divieto per la vendita di biglietti

La paura è certamente giustificata. Quella che si possano verificare, nuovamente, ingenti disordini come quelli accaduti otto anni fa, e che ora spinge le autorità italiane a fare una confessione, implicita, sulla propria incapacità di gestire eventi di tale portata. E così, ecco che verrà vietata la trasferta ai tifosi olandesi in occasione dei quarti di finale di Europa League che si disputeranno il 20 aprile tra Roma e Feyenoord.

Roma-Feyenoord, Piantedosi verso la chiusura dell’Olimpico ai tifosi olandesi

Roma-Feyenoord: chiuso il settore ospiti e vietata la vendita di biglietti

Le immagini di Piazza di Spagna di quella volta sono ancora molto vivide nell’immaginazione dei tifosi nostrani, ma anche dei cittadini stessi, in generale: Piazza di Spagna era stata letteralmente invasa dagli ultras olandesi, e le foto dellla Barcaccia del Bernini, danneggiata, fecero il giro del mondo. Non proprio la cartolina ideale per la Capitale. Ecco che il timore che la situazione possa riproporsi, e in modo ancora più veemente, considerati gli asti che ribollono, ha portato all decisione finale da parte del Viminale, cioè quella di provare ad arrestare e fermare in tutti i modi l’arrivo degli olandesi per il 20 aprile prossimo. La decisione, per quanto dimostrazione di buon senso, per l’incolumità e la sicurezza pubblica, dimostra implicitamente quanto sia forte l’inadeguatezza delle autorità italiane nel gestire simili eventi. Un messaggio che potrebbe rivelarsi catastrofico, soprattutto in vista della candidatura dell’Italia a ospitare gli Europei di calcio del 2032. Per la Uefa, infatti, misure di tal tipo sono praticamente ”intollerabili”, così come venne definito dal presidente Aleksander Ceferin lo stop alla vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

La decisione per la città di Roma dopo gli avvenimenti a Piazza di Spagna

Ad ogni modo, per la Capitale, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha deciso: provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e divieto per la vendita di biglietti. Insomma, Roma bloccato e Stadio Olimpico interdetto agli olandesi. Il fatto, ricordiamo, era già accaduto lo scorso settembre quando l’allora Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi (attuale ministro degli interni) aveva detto no all’arrivo degli hooligans olandesi pronti a partecipare alla partita Lazio-Feyenoord.