Fiaccolata per Manuel, il bimbo morto a Casal Palocco. Il quartiere si mobilita: ‘Dobbiamo portare il mondo’

Hanno cercato, fin dal primo momento, di stringersi in un abbraccio virtuale e di stare vicino alla famiglia di Manuel, a quei genitori del piccolo di 5 anni che quasi una settimana fa ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Casal Palocco. E ora loro, tutti i residenti, hanno deciso di riunirsi e di organizzare una fiaccolata per quella giovane vita, spezzata troppo presto.

Il bimbo si trovava con la mamma e la sorellina a bordo della Smart ForFour quando è avvenuto lo schianto con una Lamborghini, sulla quale viaggiavano tutti giovanissimi e noti youtuber. Gli stessi che poco prima, quasi come una tragica profezia, avevano pubblicato un video sui social in cui vantavano il lusso e deridevano macchine come la Smart, che per loro forse ha poco valore. Non potevano sapere che pochi minuti dopo avrebbero avuto un incidente e si sarebbero scontrati proprio con una Smart, quella che per loro costava ‘3oo euro e si poteva comprare al Conad’. Quella sulla quale si trovava il piccolo Manuel.

Quando ci sarà la fiaccolata per Manuel a Casal Palocco

La notizia della morte del piccolo Manuel ha scosso tutti i residenti della zona sì, ma anche l’Italia intera. E alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia. A quei genitori che avevano sognato e desiderato un figlio, che gli è stato portato via in pochi e tragici istanti. Forse per una sfida finita male, per una di quelle challenge della rete, come se tutto ruotasse attorno ai like e ai followers.

Dal primo momento i residenti del quartiere si sono mobilitati: c’è chi ha pensato di fare una raccolta fondi, chi una fiaccolata in ricordo del bambino. Tutto pur di stare accanto ai genitori del bimbo.

E domenica 25 giugno, come si legge sui social, alle 19 ci sarà la fiaccolata: si partirà dall’asilo, quello accanto alla Pim di via di Macchia Saponara (dove è avvenuto l’incidente). Lì dove ora sul marciapiede ci sono peluche, palloncini, striscioni, come se nessuno volesse staccarsi da Manuel, con quella realtà in bianco e nero difficile da accettare.

La forza del quartiere: ‘Venite da tutta Roma’

Tra pochissimi giorni, quindi, ci sarà la fiaccolata. E l’obiettivo è uno: partecipare in tanti per stare accanto alla famiglia di Manuel. “Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma” – si legge sul post diffuso sui social e condiviso, in breve tempo, da migliaia e migliaia di cittadini. Tutti uniti, insieme per ricordare il bimbo di 5 anni.