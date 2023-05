Finale Europa League, la marea giallorossa pronta a invadere Budapest: attesi oltre 20mila tifosi, tanti in arrivo con l’auto

In viaggio con ogni mezzo per raggiungere in tempo Budapest, in Ungheria, e partecipare così alla grande notte di Siviglia Roma, valida per la finale di Europa League 2023. In tanti in queste ore – ma anche nei giorni scorsi – si sono organizzati per raggiungere la città ad ogni costo: attualmente sono centinaia i tifosi ancora in viaggio su strade e autostrade per raggiungere Budapest in auto o in pullman. Attesi complessivamente circa 20mila supporters giallorossi.

Stasera la finale Siviglia Roma, allestita fan zone allo stadio

Per l’occasione sono state allestite in città e nei pressi dello stadio, la Puskas Arena (67mila posti circa), aree dedicate ai tifosi della Roma – e chiaramente anche per quelli del Svigilia – per attendere con ansia il fischio di inizio in programma alle ore 21.00. Alta, altissima la posta in palio: oltre al prestigioso trofeo si gioca per il posto in Champions nella prossima stagione e per l’incasso economico, altri 4 milioni di euro che vanno a sommarsi ai ricavi già ottenuti per aver conquistato l’accesso alla finale. Si tratta di un evento unico, a cui nessuno vuole mancare. Per questo i tifosi si sono organizzati con ogni mezzo a disposizione: dagli arei, ai treni, fino ad arrivare alle auto e ai pullman. E tra questi molti sono ancora lungo la strada e dovrebbero arrivare nel primo pomeriggio. E’ caccia anche agli ultimi biglietti dato che qualcuno, non curandosi di non averli trovati sin qui, si è messo ugualmente in viaggio.

L’arrivo dei tifosi della Roma in città, le immagini

Inizia ad animarsi la città ungherese con l’arrivo delle prime ondate di tifosi romanisti. Ecco alcuni scatti in diretta dalla fan zone.

In aggiornamento