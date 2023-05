Quanto guadagna chi vince l’Europa League? I premi

Europa League 2023, quando manca ormai pochissimo alla finalissima di questa edizione diamo uno sguardo ai premi e a cosa c’è in palio per chi si aggiudicherà il prestigioso europeo, secondo solo a quello della Champions. Un tema che ci riguarda molto da vicino considerando che in corsa ci sono ancora Juventus e Roma le quali, se stasera riusciranno a battere le rispettive rivali, ovvero Siviglia e Bayer Leverkusen (ai giallorossi basterà anche un pareggio), potranno dar vita ad un incredibile finale tutta italiana. Vediamo intanto tutti i premi in palio.

Cosa si aggiudica chi vince l’Europa League 2023

Oltre chiaramente alla coppa in palio in ballo c’è anche (molto di più). Innanzitutto la vincente del torneo ottiene un posto nella prossima Champions League direttamente alla fase a gironi e già questo, considerando l’aspetto economico, di per sé può valere un’intera stagione. Anche perché nel caso di Roma e Juventus, con la corsa in campionato tuttora aperta, la strada dell’Europa League può davvero essere una valida e concreta possibilità.

I premi economici della competizione: la fase a gironi

Occupiamoci adesso dell’aspetto puramente economico. Facendo un passo indietro, all’inizio cioè della stagione, secondo i numeri forniti da Calcio e Finanza, per la fase a gironi l’UEFA ha stanziato circa 465 milioni di euro (in calo rispetto al precedente triennio) da suddividere tra quote di partenza (25%) alle squadre partecipanti, quelle in base ai risultati (30%) e quelle in merito alle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (15%) fino ad arrivare al cosiddetto market pool ovvero gli importi variabili (tra cui rientrano anche i diritti tv). Conti alla mano una squadra che ha preso parte al girone ha guadagnato poi circa 3,63 milioni di euro; la vittoria in questa prima fase valeva 630.000 euro mentre 210.000 euro sono stati dati per ciascun pareggio (gli importi non assegnati sono stati ridistribuiti alle squadre partecipanti in base al numero di vittorie ottenute). Chi ha vinto il girone ha inoltre guadagnato un ulteriore milione di euro.

Premi Europa League 2023 fase a eliminazione

Dopodiché c’è tutta la parte della fase a eliminazione che ha visto protagoniste fin qui le italiane. I playoff valevano 500mila euro, gli ottavi 1,2 milioni, i quarti 1,8 milioni la semifinale 2,8 milioni. Chi arriva in finale invece riceverà un “assegno” di 4,6 milioni di euro. Infine la vincente: per il club vincitore dell’Europa League 2023 altri 4 milioni di euro.

Europa League 2023, chi va in finale?

Le due semifinali di questa edizioni vedono da un lato Juventus e Siviglia (all’andata è finita 1-1) e Roma e Bayer Leverkusen dall’altro (primo match ai giallorossi per 1-0). Stasera, giovedì 18 maggio 2023, si disputano gli incontri di ritorno. Chi vincerà?

Quando e dove si gioca la finale di Europa League, dove vederla in tv

La finale di questa edizione è in programma mercoledì 21 maggio 2023 a Budapest con fischio di inizio alle ore 21.00 (qui la guida con tutte le informazi0ni). Per quanto riguarda la copertura televisiva sicuramente la diretta sarà assicurata da Sky e Dazn ma quasi sicuramente l’evento sarà visibile anche in chiaro, da capire se sulla Rai o su Tv8. Maggiori dettagli nei prossimi giorni.