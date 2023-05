Europa League e Conference in tv, Sky, Dazn, Rai 1 o Tv8? Orario partite italiane, dove vedere Roma, Juve e Fiorentina in tv (anche in chiaro)

Dopo lo spettacolo della Champions tornano in campo anche le squadre impegnate in Europa League e Conference. Di scena ci sono le semifinali di entrambe le competizioni europee: per l’EL ci sono ancora in corsa Juventus e Roma – sullo sfondo un’incredibile possibile finale tutta italiana – mentre per la Conference insegue il sogno della seconda finale in questa stagione la Fiorentina, attesa dall’ostacolo Basilea. Vediamo dunque il riepilogo completo di questo giovedì di coppa con tutti gli incontri in programma e la relativa copertura televisiva.

Dove vedere oggi Juventus Siviglia e Roma Bayer Leverkusen Europa League in tv e in streaming (anche in chiaro)

Per le semifinali delle tre coppe europee, Champions, Europa League e Conference, abbiamo assistito ad un vero e proprio stravolgimento in ottica di diritti televisivi. Oltre infatti a Sky, Dazn, Tv8 e Mediaset, per questa fase finale si è inserita anche la Rai che ha rinegoziato i diritti (con Sky, ndr) per trasmettere alcune partite. In particolare oggi, giovedì 11 maggio 2023, su Rai 1 sarà visibile Juventus Siviglia mentre Roma Bayer Leverkusen sarà trasmessa in chiaro su Tv8. Fischio di inizio per entrambe le partite alle 21.00: le sfide, precisiamo, saranno trasmesse comunque su Sky e Dazn.

Quando si gioca il ritorno delle semifinali di EL

Ma per sapere chi andrà in finale sarà necessario attendere una settimana quando si disputeranno i match di ritorno. In questo caso il calendario prevede le partite di Roma e Juventus, entrambe giocheranno in trasferta, per giovedì 18 maggio 2023. In questo caso la copertura televisiva non è stata ancora resa nota. Maggiori dettagli seguiranno nei prossimi giorni.

Dove vedere stasera Fiorentina Basilea Conference League in tv e in streaming

Per quanto riguarda l’altra italiana in corsa nella terza competizione europea, ovvero la Fiorentina in Conference, in questo caso non è prevista la diretta in chiaro dell’evento. Il match – fischio di inizio sempre alle 21.00 – sarà visibile pertanto solo su Sky e su Dazn. Nell’altra semifinale invece si affronteranno West Ham United e AZ Alkmaar.

Quando si gioca il ritorno delle semifinali di Conference 2023

Come per l’EL per sapere chi andrà in finale sarà necessario attendere sette giorni quando si disputeranno i match di ritorno. Anche in questo caso l’appuntamento è per giovedì 18 maggio 2023: la Fiorentina affronterà il Basilea in trasferta mentre il West Ham volerà in terra olandese per il return match contro l’AZ. Al momento – eccezion fatta per la diretta sempre garantita da Sky e Dazn – non è chiaro se la partita sarà visibile anche in chiaro.

Orario partite semifinali d’andata Europa League e Conference oggi in tv: la programmazione completa

Di seguito il riepilogo completo con tutti gli incontri in programma questa sera, giovedì 11 maggio 2023. Accanto ad ogni partita è indicato l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno l’incontro. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Semifinali d’andata Europa League 2023

Juventus Siviglia, ore 21.00 (Dazn/Sky/Rai1)

Roma Bayer Leverkusen, ore 21.00 (Dazn/Sky/Tv8)

Semifinali d’andata Conference League 2023

Fiorentina Basilea, ore 21.00 (Dazn/Sky)

West Ham AZ Alkmaar, ore 21.00 (Dazn)

