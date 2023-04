Finale Champions League 2023: dove, quando escono i biglietti e il costo

Tutto pronto in vista della finale di Champions League che verrà disputata allo stadio Olimpico Ataturk il 10 giugno prossimo. I tifosi sono in attesa di sapere tutto in merito all’acquisto dei biglietti, ma si tratterà di una ‘sfida’ non facile per i fan, in quanto i biglietti verranno suddivisi in percentuale tra le due finaliste.

Quanto costerà il prezzo del biglietto per la finale di Champions League

Al momento, però, per quanto riguarda il costo dei biglietti possono farsi solo supposizioni, magari ripensando a quelli venduti per la finale che si è disputata in Francia nella scorsa stagione che prevedeva: 70 euro per la categoria 4, 180 euro per la categoria 3, 490 euro per la categoria 2 e 690 per la categoria 1.

Non solo ticket per veder il match, ma anche veri e propri pacchetti che consentiranno agli acquirenti di usufruire di un biglietto categoria 1, ma anche di un servizio ospitalità, ricevimento di benvenuto, cucina di livello mondiale, un feed Tv in diretta e connessione wi fi gratuita. Si tratta di pacchetti che ammontano a 3.900 euro a persona.

La storia dello stadio di Istanbul

La 68esima edizione della massima competizione europea per club, la 31esima dal rebranding in UEFA Champions League, partita il 21 giugno 2022 e si concluderà il 10 giugno 2023. Lo stadio di Istanbul è stato costruito per sostenere la candidatura della Turchia alle Olimpiadi del 2008, l’impianto è stato aperto nel 2002 ed è lo stadio di casa della nazionale turca. Situato nella zona di Başakşehir della città, a ovest del Bosforo, ha una capienza di oltre 75.000 posti a sedere.

Dove comprare i biglietti

Tutti gli interessati potranno compare i biglietti sul sito della Uefa, quando verrà aperta la vendita, ma anche sui portali che verranno utilizzati dai club che si qualificheranno per la finale. Non resta che aspettare e scoprire quali saranno le squadre che si contenderanno il titolo, tra le papabili ci sono: Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid.