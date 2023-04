Europa League e Conference in tv, Sky, Dazn, o Tv8? Orari partite italiane oggi, dove vedere (anche in chiaro) i Quarti di Finale

Dopo la Chamnpions, torna il grande calcio anche dell’Europa League e della Conference. Proprio come nella “coppa maggiore” anche negli altri due tornei sono tre le squadre italiane ancora in corsa: Roma e Juventus in EL, e Fiorentina in Conference. Oggi, giovedì 13 aprile 2023, si disputeranno gli incontri validi per l’andata dei quarti di finale dei rispettivi tornei: la settimana prossima saranno in scena invece le sfide di ritorno. Vediamo allora il programma completo con tutte le partite dei Quarti di Europa League e Conference League 2023 (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Dove vedere Feyenoord Roma e Juventus Sporting Lisbona in tv: orario partite di andata quarti di finale Europa League 2023

Stasera toccherà a Roma e Juventus tenere alto l’onore del nostro campionato in Europa. A seguito dei sorteggi la Juventus se la dovrà vedere contro lo Sporting Lisbona (prima partita a Torino) mentre alla Roma è toccato – di nuovo – il Feyenoord (peraltro il rischio della gara è stato definito altissimo e si temono scontri prima e dopo la partita). Questo ad ogni modo il programma completo di oggi, giovedì 13 aprile 2023: Feyenoord Roma è in programma alle 18.45 mentre Juventus Sporting Lisbona si disputerà alle 21.00. Ricordiamo che la diretta tv dell’EL è sempre assicurata da Sky e Dazn mentre in chiaro su Tv8 sarà trasmessa una partita tra quelle in programma per l’Europa League e per la Conference: in questo caso in chiaro ci sarà il match della Juventus.

Quando si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League, data, orario partite delle italiane

Per arrivare al verdetto e capire chi avrà staccato il pass per le semifinali di Europa League 2023 servirà attendere come detto la settimana prossima. Roma (in casa) e Juventus (fuori casa) ad ogni modo disputeranno pertanto i loro incontri giovedì 20 aprile 2023 tutti alle ore 21.00.

Dove vedere Lech Poznan Fiorentina di Conference in tv: orario, Sky, Dazn o Tv8?

Passiamo alla Conference League. Dopo l’eliminazione della Lazio la Fiorentina è l’ultima squadra italiana rimasta in corsa nel torneo. Ai quarti di finale affronterà il Lech Poznan con la prima sfida di oggi, giovedì 13 aprile 2023, in trasferta. La gara si giocherà alle 21.00 e sarà visibile su Sky e su Dazn.

Quando si gioca il ritorno dei quarti di finale di Conference League: data, orario dove vederla in tv e in streaming

Dopodiché, tra una settimana, andrà in scena il match di ritorno al Franchi. Fiorentina Lech Poznan si giocherà pertanto giovedì 20 aprile 2023 con fischio di inizio alle 20.45. Anche in questo caso la diretta sarà assicurata su Dazn e Sky.

Europa League e Conference Quarti di Finale, orario partite italiane stasera giovedì 13 aprile 2023: dove vederle in tv (anche in chiaro) e in streaming, programmazione completa

Vediamo dunque il riepilogo completo di questa serata di coppa con protagoniste Europa League e Conference League. Stasera, giovedì 13 aprile 2023, in campo tutte le italiane: accanto ad ogni partita è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno in tv l’incontro. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Feyenoord Roma e Juventus Sporting Lisbona quarti di finale Europa Leage, dove vederle in tv e in streaming

Feyenoord Roma, ore 18.45 (Dazn/Sky)

Juventus Sporting Lisbona, ore 21.00 (Dazn, Sky, Tv8)

Lech Poznan Fiorentina quarti di finale Conference, dove vedere la partita in tv e in streaming

Lech Poznan Fiorentina, ore 21.00 (Dazn/Sky)

Europa League e Conference Quarti di Finale, data e orario partite di ritorno

Diamo uno sguardo adesso anche agli incontri di ritorno dei quarti di finale per entrambe le competizioni. Per quanto riguarda la copertura televisiva ancora non si conosce la programmazione delle varie emittenti e non sappiamo ancora quale partita verrà trasmessa in chiaro (diretta comunque sempre in ogni caso su Dazn e Sky per tutti e tre gli incontri). Ricordiamo che le vincenti accederanno alle semifinali come da tabellone sorteggiato nelle scorse settimane.

Roma Feyenoord, giovedì 20 aprile 2023, ore 21.00 – Europa League

Sporting Lisbona Juventus, giovedì 20 aprile 2023 ore 21.00 – Europa League

Fiorentina Lech Poznan, giovedì 20 aprile 2023, ore 18.45 – Conference League

