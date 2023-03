Quando ci sono i sorteggi di Europa League e Conference: data, orario, dove seguirli in tv e in streaming

Settimana fitta di impegni europei per le squadre italiane impegnate in Champions, Europa League e Conference. Dopo l’en plein nella massima competizione d’Europa stasera toccherà a Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina cercare di seguire l’esempio di Inter, Milan e Napoli e avanzare così nei rispettivi tornei. In palio c’è l’accesso ai Quarti di finale sia di Europa League che della Conference: e chi passerà il turno prenderà parte al sorteggio. Ma come funziona? Quando ci sarà? E quali sono le regole? Dove sarà possibile infine seguirlo in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni in merito.

Data e orario sorteggio Europa League, orario e dove seguirlo in tv e in streaming

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA Europa League 2022/23 saranno trasmessi in diretta streaming il 17 marzo dalle ore 13:00 CET e si svolgeranno presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La diretta sarà assicurata da Sky con aggiornamenti sui principali notiziari sportivi delle reti generaliste. Il sorteggio seguirà quello di Champions in programma dalle ore 12.00.

Come funziona il sorteggio di EL, squadre dello stesso paese possono giocare contro?

Il sorteggio dei quarti di finale è libero, con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Pertanto squadre dello stesso paese potranno scontrarsi tra loro. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra “in casa” pro forma in finale. Eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale di Europa League

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale. Stasera, giovedì 16 marzo, si disputano le gare di ritorno che determineranno le migliori otto squadre dell’EL 2022-2023:

Union Berlin (GER) / Union Saint-Gilloise (BEL) Leverkusen (GER) / Ferencváros (HUN) Sporting CP (POR) / Arsenal (ENG) Roma (ITA) / Real Sociedad (ESP) Sevilla (ESP) / Fenerbahçe (TUR) Juventus (ITA) / Freiburg (GER) Man United (ENG) / Betis (ESP Shakhtar (UKR) / Feyenoord (NED)

Quando si giocano le sfide dei quarti di Europa League? Calendario prossime partite

I Quarti di finale si disputeranno tra il 13 e il 20 aprile 2023. Poi sarà la volta delle semifinali: appuntamento in questo caso l’11 (partite di andata) e 18 maggio 2023 (partite di ritorno). La Finale è in programma invece per il prossimo 31 maggio 2023.

Data e orario sorteggio Conference League, orario e dove seguirlo in tv e in streaming

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa Conference League 2022/23 verrà trasmesso in diretta streaming il 17 marzo alle 14:00 CET. La cerimonia si terrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. La diretta sarà assicurata da Sky con aggiornamenti sui principali notiziari sportivi delle reti generaliste.

Come funziona il sorteggio di Conference, squadre dello stesso paese possono giocare contro?

Il sorteggio dei quarti di finale è libero, con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Pertanto squadre dello stesso paese potranno scontrarsi tra loro. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra “in casa” pro forma in finale. Eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale di Conference League 2022 2023

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale. Stasera, giovedì 16 marzo, si disputano le gare di ritorno che determineranno le migliori otto squadre della Conference 2022-2023:

Gent Lazio – AZ Alkmaar AEK Larnaca – West Ham Sheriff – Nice Anderlecht – Villarreal Fiorentina – Sivasspor Lech Poznań – Djurgården Basel – Slovan Bratislava

Quando si giocano le sfide dei quarti di Conference League? Calendario prossime partite

I Quarti di finale si disputeranno tra il 13 e il 20 aprile 2023. Poi sarà la volta delle semifinali: appuntamento in questo caso l’11 (partite di andata) e 18 maggio 2023 (partite di ritorno) come per l’Europa League. La Finale è in programma invece per il prossimo 7 giugno 2023.