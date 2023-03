Napoli Francoforte, chi va ai quarti di Champions? Chi ha vinto

Napoli o Francoforte, chi è andato ai quarti di Champions? Notti europee con protagoniste alcune squadre italiane: dopo Milan e Inter, entrambe qualificate al turno successivo, stasera tocca alla squadra di Luciano Spalletti. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale e la possibilità di entrare nella top 8 delle migliori d’Europa. Ma come è finita la partita? Chi ha vinto?

Risultato finale Napoli Eintracht Francoforte: il Napoli vince 3-0 e vola ai quarti

Il Napoli, reduce dal netto successo in campionato contro l’Atalanta, è chiamato a dare seguito a quanto di bello fatto vedere, e concretizzato, nel match d’andata contro il Francoforte vinto in trasferta per 2-0. Ampia quindi la possibilità di gestione per Osimhen e compagni anche se, chiaramente, l’attenzione deve sempre rimanere alta. In ballo c’è la possibilità di accedere ai quarti e di prendere così parte al sorteggio del prossimo 17 marzo. Al triplice fischio il Napoli vince 3-0: la squadra è ai quarti.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di Champions 2023

Con le partite di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, si conclude il programma degli ottavi di finale di Champions. Al triplice fischio di Napoli Francoforte e Real Madrid Liverpool (l’altro match in programma stasera) è stato delineato il quadro completo con le migliori otto squadre di questa edizione della Champions. Eccole di seguito riportate:

Bayern (GER Benfica (POR) Chelsea (ENG) Milan (ITA) Man City (ENG) Inter (ITA) Real Madrid (ESP) Napoli (ITA)

Sorteggio quarti Champions, come funziona, orario, dove vederlo in tv (anche in chiaro) e in streaming

Per conoscere il tabellone della fase finale della Champions 2022 2023 è necessario attendere venerdì prossimo, dopodomani. Il 17 marzo infatti avrà luogo il sorteggio dei quarti di Champions. Non ci saranno limitazioni pertanto anche squadre della stessa Nazione potranno giocare contro. L’appuntamento è per le ore 12.00 con diretta sul sito ufficiale della UEFA oppure sulle reti Sky e sulle relative piattaforme in streaming. Aggiornamenti anche sui canali Mediaset e poi, come di consueto, sui vari notiziari sportivi delle principali reti generaliste.