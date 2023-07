Formula E a Roma, orari in tv: dove vedere le gare e risultati

E’ tutto pronto per le gare della Formula E a Roma. Dopo le prove libere di ieri, venerdì 14 luglio 2023, e di questa mattina, i piloti sono pronti per entrare nel vivo della competizione. Scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti previsti, gli orari, dove vedere le gare in tv e i risultati fin qui maturati.

Il circuito romano della Formula E

L’E-Prix di Roma rappresenta la penultima gara del campionato che si concluderà a Londra i prossimi 29 e 30 luglio. Il circuito dell’Eur è il secondo più lungo di tutto il campionato e grazie al fondo irregolare, offre varie possibilità di sorpasso. La partenza è fissata su Largo Parri: superato l’Obelisco di Piazza Marconi, i piloti corrono poi sul lungo tratto che collega il Colosseo Quadrato e il Palazzo dei Congressi, nello scenario unico dell’architettura razionalista dell’Eur. La Formula E di Roma giunge così alla sua settima edizione e vedrà le monoposto elettriche sfrecciare ancora una volta sulle strade in un circuito lungo 3,385 Km, per 19 giri complessivi.

Prove, qualifiche e gare: orari e dove seguire in tv

Le prove libere della Formula E sono iniziate ieri, venerdì 14 luglio 2023, alle ore 17. Oggi, poi, la seconda sessione di prove alle ore 8.10, seguita poi a partire dalle 10.40 dalle qualifiche. La Gara 1 è invece in programma sempre per oggi, sabato 15 luglio 2023, alle ore 15.03. Domani, invece, sarà la volta delle Prove Libere 3, sempre a partire dalle ore 8.10. Poi, la seconda sessione di qualifiche alle ore 10.40 e la Gara 2, sempre alle ore 15.03. Tante le opzioni per seguire le gare in tv: la diretta è infatti affidata a Sky Sport Arena, Mediaset Italia 1, Sportmediaset.it e Discovery+.

I risultati della prima giornata di qualifiche

Nella prima sessione di qualifiche, domina la Jaguar. Mitch Evans e Sam Bird hanno letteralmente volato sull’asfalto romano: la prima fila è tutta loro. Terzo posto per Sacha Fernandez sulla Nissan, quarto per Sebastien Buemi sulla Envision Racing. Chiude la top 5 René Rast sulla McLaren. Molto bene anche le Maserati, con entrambe le monoposto che si piazzano nella parte alta dello schieramento, mentre Dennis, Wehrlein e Cassidy partiranno dal centro-gruppo.