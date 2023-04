Forte grandinata sulla Pontina: traffico in tilt, le immagini (FOTO)

Una forte grandinata quella che si sta attualmente verificando sulla Pontina, una della arterie stradali maggiormente trafficate della Capitale. L’entità della precipitazione è così cospicua che i ‘chicchi’ di grandine hanno l’aspetto della neve, anche se la primavera ha ormai, da diverse settimane, fatto capolino nella Penisola. Una copiosa grandinata sta riguardando anche i territori di Pomezia e Torvaianica. Le precipitazioni non stanno inoltre mancando di arrecare danni alla circolazione. Si segnala la presenza di lunghe code da Castel di Decima a Pomezia in entrambi i sensi di marcia.

Maltempo Roma e nel Lazio, nubifragio e strade allagate sul litorale: forte grandinata a Ostia e a Formia (FOTO E VIDEO)

Il maltempo a Roma e in provincia di Latina

Nonostante la primavera sia ormai arrivata, l’inverno non ha del tutto smesso di farsi sentire. Ne è una prova tangibile l’ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta nel Lazio. Non solo neve ma anche piogge intense e grandine. Il risultato è che sul litorale romano, ma non solo, diverse strade sono completamente allagate. Come anticipato, Roma non è stata l’unica località interessata dalle precipitazioni, anche piuttosto intense delle ultime ore. Violente piogge e grandinate si sono infatti abbattute anche in provincia di Latina, teatro di bruschi temporali e grandinate.

Forte grandinata sulla Pontina

Rispetto a queste ultime, un ‘singolare’ spettacolo quello che attualmente si sta verificando sulla Pontina, una delle arterie stradali maggiormente trafficate della Capitale. Qui un’intensa grandinata sta arrecando non pochi problemi agli automobilisti in transito e, come prevedibile, i disagi alla circolazione non sono mancati. In particolare, si registrano lunghe code da Castel di Decima a Pomezia in entrambi i sensi di marcia. Uno scenario a dir poco insolito ed inconsueto per essere primavera quello che vede in queste ore protagonista la nota arteria stradale. Come evidenziato dalle foto che riportiamo di seguito, i copiosi chicchi di grandine assomigliano a della neve non mancando di generare un certo, comprensibile stupore.