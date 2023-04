Incidente sulla Pontina, coinvolto un furgone e due auto: ci sono feriti. Traffico in tilt

Pontina. Un incidente di cui ancora non è possibile capire bene la portata, perché accaduto proprio nell’ultima ora di oggi, giovedì 6 aprile 2023 ma che certamente non ha mancato di innescare delle serie conseguenze per il traffico locale, soprattutto sulla Pontina, arteria importante del territorio che già normalmente non è proprio una passeggiata percorrere.

Incidente Pontina, auto finisce in un fosso: traffico in tilt

Tamponamento multiplo sulla Pontina: ci sono feriti

Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, intorno alle 17.50, quando la Polizia Stradale ha ricevuto la segnalazione e ha mandato le sue volanti per poter procedere con l’intervento. La dinamica che ha portato all’incidente non è ancora ben chiara. Tuttavia, pare si sia trattato di un tamponamento. Le vetture coinvolte sarebbero tre, nel dettaglio un furgone e due autovetture. Il botto si è verificato sotto gli occhi dei pendolari che in quel momento stavano percorrendo l’arteria, la SS 148 Pontina, precisamente al chilometro 41. Purtroppo, pur essendosi trattato di un incidente lieve, ci sono stati dei feriti a seguito dell’impatto: ben 3 persone hanno riportato ferite lievi per le quali c’è stato bisogno del trasporto in ospedale dopo i primi soccorsi prestati dal personale sanitario del 118.

Le condizioni dei feriti e il traffico in tilt

Due di questi sono stati trasportati all’Ospedale Sant’Anna, mentre un terzo si trova ora all’ospedale di Aprilia. Nessuno dei tre è in gravi condizioni, e potrebbero essere rilasciati dopo breve tempo. Intanto, la dinamica che ha portato all’incidente e al coinvolgimento dei 3 veicoli è ancora tutta da chiarire. In questo momento, le pattuglie sono ancora sul posto per i rilievi e la strada non è ancora completamente sgombera come dimostrano le lunghe file che si stanno creando all’altezza di quel tratto. Complice l’ora di punta dei pendolari che ritornano dal lavoro, varcare quel tratto in questi momenti potrebbe rappresentare più di un problema per gli utenti del traffico.