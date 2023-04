Frana nella provincia di Benevento, blocco dei treni tra Roma e la Puglia

Giornata da dimenticare per i pendolari che viaggiavano nel percorso tra Roma e la Puglia. Dalle ore 10 di questa mattina, una frana avvenuta tra le zone di Amorosi e Telese, nella provincia di Benevento, ha mandato in tilt il sistema ferroviario che collega il Centro Italia al Sud. Un episodio che, con questa frana, ha mandato a gambe all’aria tantissimi lavoratori che salivano verso Roma e Milano dal Mezzogiorno, che speravano con il proprio treno di non tardare agli appuntamenti professionali. Invece, come si è visto alla stazione Termini di Roma, si è rivelata una giornata della sofferenza.

La frana di Benevento blocca i collegamenti con il Sud Italia

Chi aspettava il treno alla stazione Termini per dirigersi al Sud Italia, ha dovuto sperare in un miracolo prima di poter vedere la locomotiva partire e dare un piccolo sospiro di sollievo di tornare a casa senza particolari disagi. I pendolari a cui è andata molto bene, sono quelli che dovevano scendere a Caserta. Infatti, il treno 9915 delle 11.45 di Italo ha garantito la tratta di Bari fino a Caserta con il mezzo ferroviario. L’azienda ferroviaria avrebbe poi garantito una navetta da Caserta a Benevento, cancellando poi tutte le restanti fermate fino a Bari. Problemi che, come constatato, non hanno lasciato estranea anche Trenitalia.

Infatti, da chi veniva dalla Puglia il treno si è fermato a Benevento. Da lì, la principale azienda ferroviaria italiana prometteva delle navette, che però sembra che nel Comune beneventano non siano mai arrivate. Chi aveva l’urgenza di arrivare a Roma, sembra abbia dovuto ricorrere a taxi, pagando una fortuna per raggiungere la Capitale nei tempi brevi. Eppure, di queste catastrofi naturali non è la prima volta che se ne parla su questa linea. Poche settimane fa, un altro diluvio aveva chiuso i collegamenti col Sud: per chi andava verso Roma, treni in ritardo anche di 120 minuti.