Frecce tricolori a Roma domenica 19 marzo 2023: ecco quando e dove vederle. Sarà un evento storico non solo per Roma, ma anche per tutta l’Italia e il mondo dello sport. Per la prima volta nella storia, le Frecce Tricolori sorvoleranno la Città Eterna durante lo svolgimento della maratona, che questa domenica interesserà con il suo percorso anche il Centro Storico capitolino (si parte e si finisce ai Fori Imperiali). Uno spettacolo suggestivo per i partecipanti, ma soprattutto per le migliaia di persone che accorreranno a vedere la gara.

Le Frecce Tricolori sorvoleranno la Maratona di Roma

Un’iniziativa che è stata possibile mettere in piedi con il prezioso aiuto dell’Aeronautica Militare italiana, che ha deciso di collaborare con gli organizzatori della famosa manifestazione sportiva che coinvolgerà molteplici quartieri nel cuore di Roma. Un percorso, quello della storica Maratona di Roma, che interesserà soprattutto il Centro Storico della Città, con gli atleti che comunque saranno impegnati anche in parti di percorso che attraverseranno il quartiere Ostiense, San Paolo Fuore le Mura e i Parioli. Ma non solo.

Chi correrà, domenica 19 marzo in concomitanza alla “Festa del Papà”, lo farà nei punti più suggestivi di questa città. Ad esempio, correndo con ai lati i Fori Imperiali o davanti agli occhi l’immensa struttura del Colosseo. Uno spettacolo che nessun altra nazione può detenere, con almeno 30 mila persone pronte a gareggiare per vincere questa storica manifestazione sportiva. L’evento denominato “Run Rome The Marathon”, vedrà gli atleti sfidarsi in due tipologie di gara. La prima sarà la staffetta solidale “Run4Rome”, mentre la seconda sarà la stracittadina del “Fun Run 5k”.

Sarà tantissimo il divertimento garantito, considerato come il prestigio di questa tipologia di gara richiama anche la partecipazione di grandi atleti provenienti dal mondo della maratona e soprattutto dell’atletica leggera. Il tutto in un quadro istituzionale, considerato come anche le Frecce Tricolori daranno il loro apporto.