Frecce Tricolori a Roma oggi 4 novembre: strade chiuse e bus deviati, orari e come cambia la viabilità

Roma. Oggi è la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il 4 novembre, e la viabilità nel centro di Roma subirà parecchie modifiche per le cerimonie attese nei pressi dell’Altare della Patria e in Via dei Fori Imperiali: strade chiuse, bus deviati, divieti di sosta in diverse aree, ecco cosa ci aspetta per la giornata di oggi e quali aree in particolare sono interessate dalle limitazioni.

Frecce Tricolori a Roma oggi 4 novembre 2022: a che ora e dove vedere la diretta tv dall’Altare della Patria

La viabilità a Roma, oggi 4 novembre

A partire già dalle 00.30 ci saranno diversi divieti di sosta in tutta piazza Venezia, ma non solo. Occhio anche a Via del Plebiscito, via del Teatro di Marcello (il lato Vittoriano, nel tratto compreso tra la Scalinata del Campidoglio e Piazza Venezia), a piazza San Marco, Piazzia della Madonna di Loreto, Via 24 Maggio, ovviamente Via dei Fori Imperiali, Via 4 Novembre, Largo Magnanapoli e infine anche Via Mazzarino. In queste sezioni, meglio non farsi prendere la voglia di abbandonare la propria auto per una sosta improvvisa. Ma le limitazioni non si ‘’limitano’’, appunto, a ciò. Dalle ore 7.00 di questa mattina, infatti, ci saranno anche chiusure al traffico stesso, in particolare su Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Via del Teatro Marcello, Piazza della Madonna, Piazza San Marc e Piazza dell’Ara Coeli. Il traffico non sarà consentito, inoltre, anche su Via Nazionale, via IV Novembre e via Cesare Battisti. Inoltre, un’altra aera sarà interessata dalle chiusure, a partire dalla 07.30, l’area di fianco al Palazzo del Quirinale compresa nei seguenti piani: : intersezione via delle Quattro Fontane/via del Quirinale, via della Dataria, largo Magnanapoli, via 4 Novembre. Infine, a partire dalle 7.00 scatteranno anche deviazioni e limitazioni sulle corte di alcune linee di bus, 26 linee coinvolte: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916. La linea 119 sarà sospesa da inizio servizio fino alle 11,30 circa.