Fridays For Future e chiusura campagna elettorale a Roma venerdì 23 settembre: orari e strade chiuse

Roma. Venerdì si chiude la campagna elettorale e gli schieramenti politici sono pronti per gli ultimi appuntamenti in piazza. Ma non solo politica. Sempre venerdì è infatti previsto, in centro, il corteo dei giovani di “Fridays for future”: movimento che si batte per la tutela dell’ambiente puntando su una maggiore sensibilizzazione delle persone verso il cambiamento climatico in atto.

Leggi anche: Le elezioni politiche del 25 settembre slittano a novembre? Cosa sta succedendo

Chiusura della campagna elettorale a Roma: le manifestazioni

Gli eventi in programma per il prossimo venerdì avranno, come prevedibile, delle ripercussioni sulla viabilità che potrebbe subire modifiche e variazioni. Ma andiamo con ordine. Per quel che riguarda la chiusura della campagna elettorale, dalle 17 alle 20 è prevista in va dei Fori Imperiali la manifestazione in chiusura della campagna elettorale organizzata da Alleanza Verde — Sinistra. Attese alla manifestazione circa 400 persone.

PD, Movimento 5 Stelle e Polo Renzi – Calenda

Attese circa 6mila persone per la chiusura della campagna elettorale da parte del Partito Democratico a partire dalle 16 in Piazza del Popolo. Invece, a partire dalle 17 il Movimento 5 Stelle chiuderà la propria campagna in Piazza Santissimi Apostoli. Prevista la presenza di 2mila persone. Infine, al Gianicolo sempre a partire dalle 17 ci sarà il Polo di Renzi e Calenda

Corteo Friday for Future: le strade coinvolte

Come detto, venerdì 23 settembre a Roma non si parlerà solamente di politica. È infatti previsto anche il corteo di ragazzi di Fridays For Future. Movimento impegnato nella lotta al cambiamento climatico, la manifestazione partirà da Piazza della Repubblica fino ad arrivare ai Fori Imperiali, percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, Piazza Esquilino e via Corrado Ricci.

Chiusure e deviazioni

Possibili chiusure e deviazioni per le seguenti linee: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.