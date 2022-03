Manifestazione a Roma venerdì 25 marzo 2022, Fridays for Future: strade chiuse e bus deviati oggi

Si torna a scendere in piazza a Roma. E questa volta chi lo fa ha un obiettivo ben preciso: salvaguardare il pianeta, chiedere azioni urgenti per fermare la crisi climatica. Così in buona parte dell’Italia, da Torino a Cagliari, oggi molti cittadini manifesteranno, si riuniranno, con la speranza che le voci vengano, una volta per tutte, ascoltate. Ma se da una parte Fridays for Future Italia ha indetto lo sciopero generale, dall’altra i disagi per i romani non mancheranno, tra strade chiuse e bus che dovranno deviare i loro percorsi originari.

Sciopero globale per il clima a Roma: come cambia la viabilità

Come fa sapere Roma Mobilità, dalle 9 alle 10,30, in piazza della Repubblica, ci sarà la prima manifestazione per il clima indetta dall’associazione ambientalista Fridays for Future, dove è prevista la partecipazione di 5.000 persone. Dalle 7,00 fino a fine esigenze, è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta sulla piazza e la sospensione delle postazioni taxi. Possibili modifiche temporanee per le linee H, 40, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 82, 85, 170, 492, 590 e 910.

Ma non finisce qui. Dalle 10,30 alle 14 ci sarà una seconda manifestazione, sempre dei Fridays for Future, ma questa volta in piazza di Porta San Giovanni, di nuovo con l’annunciata partecipazione di 5.000 persone. Saranno possibili le chiusure al traffico e le deviazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Possibile anche la temporanea chiusura della stazione metro di San Giovanni.

Le motivazioni

Chi scende in piazza, come anticipato, lo fa per salvaguardare il clima e chiedere azioni urgenti per fermare la crisi. “Non ci fermeremo finché non le avremo ottenute – spiegano gli organizzazioni, che come slogan hanno scelto “PeopleNotProfit”. “Basta mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi. Il recente report dell’IPCC ci ha messo davanti a uno scenario sconvolgente: dobbiamo agire subito”.