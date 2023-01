Funerali Ratzinger: i fedeli ‘prenotano’ i posti a sedere, ma è una truffa

Roma. Una truffa bella e buona quella alla quale sono andati incontri diverse centinaia di fedeli accorsi nella Capitale per i funerali di Papa Ratzinger. Agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono i fedeli che hanno raccontato di avere ‘una prenotazione fatta online’ e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali del papa emerito.

Dove verrà sepolto Papa Ratzinger? Domani i funerali di Benedetto XVI

I funerali di Papa Ratzinger tra truffa e i controlli

I gendarmi hanno poi spiegato loro di ‘esser stati truffati’. Per assistere ai funerali di Papa Ratzinger non c’era infatti alcun bisogno di prenotazione né tantomeno di biglietti. In occasione dell’ultimo saluto a Benedetto XVI la zona di Piazza San Pietro è blindata. Si accede dopo un doppio controllo da parte delle forze dell’ordine: il primo ai cinque varchi di prefiltraggio (l’area di prefiltraggio con i primi controlli comprende Porta Angelica e Sant’Anna e poi ci sono due varchi su via della Conciliazione e Sant’Uffizio) ed il secondo ai metal detector e rapiscan. La no fly zone è ampliata oltre la piazza, presenti inoltre elicotteri, tiratori scelti e reparti speciali interforze. Fino alle 14 sarà poi vietata la vendita e il trasporto di contenitori di vetro nella zona. A presidiare l’ingresso della Piazza la gendarmeria vaticana.

Gremita piazza San Pietro

Piazza San Pietro è piena fin dalle prime luci dell’alba. Bandiere tedesche sventolano nel cielo ed il primo blocco davanti alla chiesa è già pieno. Presenti anche diversi striscioni con la scritta ‘Danke Benedikt’ e un ingente numero di persone si appresta ad arrivare per salutare per l’ultima volta Benedetto XVI. Il feretro del Pontefice è stato accolto in piazza tra applausi e silenzio, molta la commozione dei presenti.