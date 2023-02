Furti a Roma, tentano di forzare portone davanti a Castel Sant’Angelo: arrestati 2 giovani

Furti a Roma, tentano di forzare portone davanti a Castel Sant’Angelo: arrestati due giovani. E’ quello che è accaduto al Rione Borgo della Capitale, dove due nomadi di 24 e 15 anni, hanno provato a intrufolarsi all’interno di un condominio. Approfittando dell’assenza dei condomini, hanno provato a forzare il portone con la tecnica della “lastra rx”, utile per aprire tutte quelle porte che al loro interno non contengono la mandata.

L’ennesimo furto a Roma, nei pressi del Vaticano

In via di Porta Castello, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro sono intervenuti arrestando due giovani di 24 anni e 15 anni, di origini serbe, senza fissa dimora, già conosciuti alle Forze dell’Ordine, che con la tecnica della “lastra rx”, stavano forzando un portone d’ingresso di un condominio, approfittando dell’assenza dei condomini. I due sono stati notati dai militari in transito e subito fermati perché in possesso della “lastra” che, come risaputo nell’ambiente, viene utilizzata per aprire le porte senza mandata.

I due giovani sono stati inoltre trovati in possesso di altri attrezzi utilizzati per forzare le serrature. Entrambi arrestati, gravemente indiziati di tentato furto in concorso, il maggiorenne è stato trattenuto in caserma e la minore accompagnata al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La vittima del tentato furto ha presentato regolare querela, e l’arresto di entrambi è stato convalidato.

Nuovamente nella città di Roma si registrano casi di furto, anche nelle ore del giorno. In tal senso, il fenomeno non riguarda solamente i territori della periferia romana, ma anche quelli del Centro Storico. Questo caso, per l’appunto, è la perfetta fotografia di un fenomeno che sta levitando nella Capitale, con i ladri che cercano ricchi bottini presso le case di ricche famiglie romane. Tutto ciò, affrontando i numerosi sistemi di sicurezza interni a queste dimore.