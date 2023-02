Raffica di furti a Roma Nord: Balduina sotto assedio, negozianti stanchi e disperati

Roma. Una raffica di furti che sta attanagliando da settimane il quadrante nord della città, e in particolare la zona Balduina, dove si sono registrati diversi furti. La banda, stando alle testimonianze, sarebbe composta da soggetti giovanissimi, forse cinque in tutto.

Cappellini, giubbotti e mascherine anti Covid, questo sarebbe il loro abbigliamento tipico per portare a termine i loro colpi. Uno degli ultimi, come raccontato anche da il Messaggero, avvenuto in zona Balduina, previsamente su Via Seneca, poco dopo le 23.00, armati di un piede di porco per forzare l’entrata del negozio del quartiere, dal nome ”Isola dei Tesori”. Fra loro e il negozio, solamente una porta d’entrata a scorrimento. Così, due di loro fanno irruzione e portano via la cassa con all’interno il malloppo sperato. Purtroppo, però, l’incasso è già stato versato, e all’interno della casa ci sono solamente poche monete.

Per questo non si arrendono, e decidono di andare oltre: trovano infatti le chiavi della Smart aziendale che è parcheggiata proprio davanti al negozio. In pochi minuti aprono anche quella, e fuggono via con la vettura. Come racconta una delle interessate, l’auto poi è stata ritrovata qualche giorno dopo, completamente distrutta, sotto le case popolari di Primavalle. Poi, dopo averla riparata, hanno portato via anche la marmitta – il catalizzatore – e così, ora, i titolari dell’attività hanno rinunciato anche a riparare il veicolo per evitare che accada di nuovo.

Roma Nord e la disperazione dei commercianti

Ma non è il solo ed unico caso. Sono settimane che i negoziati di Roma Nord sono sotto assedio: subiscono furti, o semplici forzature delle serrande, le quali però per esser riparate hanno bisogno di denaro. Un altro blitz in un negozio animali, per citare un altro esempio, era avvenuto il 22 gennaio scorso, ed era stato ripreso in quella occasione anche da una videocamera. La disperazione dei commercianti è ormai alle stelle, la preoccupazione tanta. Dopo ogni nottata passata senza nessun danno, tutti tirano un sospiro di sollievo, ma solamente fino a quando non cala nuovamente la notte sulla città. Un grido di leva in lontananza, canonico: ”Servono più controlli!”.

