Furti a Roma, tentate due rapine a dei supermercati nella zona Cassia e Casilina. E’ successo in questi giorni, dove dei grandi market sul suolo capitolino sono stati presi d’assalto per una rapina. In questi casi, si verifica come non solo i ladri hanno provato a frugare dagli scaffali o farsi consegnare gli incassi della giornata, ma hanno addirittura messo in piedi colluttazioni con i dipendenti per estorcergli somme di denaro.

Furti a Roma, assalto al supermercato di Acqua Bullicante

Un noto supermercato nella zona di Acqua Bullicante è stato preso d’assalto. Il criminale sarebbe risultato un uomo di 38 anni, originario del Bangladesh. L’uomo indisturbato si era inserito tra gli scaffali della nota attività commerciale, inserendosi diversi prodotti all’interno della propria giacca. Una situazione che ha insospettito sia i dipendenti del supermercato che la stessa vigilanza all’interno del locale commerciale.

Richiesto di togliersi il giacchetto per dimostrare la propria estraneità ai furti, l’uomo avrebbe dato in escandescenza, forse perché consapevole di essere braccato e consegnato agli arresti per essere stato colto sul fatto. Ha iniziato quindi una colluttazione con un dipendente, che presto ha visto estendersi anche ad altri suoi colleghi, unitesi nelle difese del collega per difenderlo dalle percosse. Solo l’arrivo della polizia ha permesso di fermare l’uomo, che è stato posto in arresto.

L’aggressione a un dipendente di un supermercato per rapinarlo

Altro caso emblematico, è la tentata rapina, con annessa violenza, a un dipendente di un supermercato nella zona della Cassia. Il dipendente, impegnato alla pulizia del parcheggio della stessa attività commerciale, si è visto chiedere da un ragazzo italiano di 30 anni una banconota da 20 euro. Essendo la cifra molto alta, soprattutto per le tasche della vittima, esso si è rifiutato. Un rifiuto che non è stato però accolto bene dal ragazzo.

Infatti, il soggetto armato di bastone ha cercato d’intimorire il lavoratore, battendolo su un cestino dei rifiuti. La scena è stata vista da un collega del lavoratore, che ha cominciato a inseguire il ladro e soprattutto avvertire la polizia dell’episodio. Solo l’arrivo degli agenti, che hanno bloccato il criminale mentre era in fuga, ha permesso di arrestare il soggetto.