Furti al Colosseo, scippa una turista impegnata a farsi un selfie: in arresto 36enne. E’ la storia che si è verificata questa settimana sotto il famosissimo monumento nel Centro Storico di Roma, con i turisti che ancora una volta diventano le vittime preferite per borseggiatori e ladri di vario tipo. Questa volta è bastato un selfie di una turista sotto il Colosseo, per far partire la rapina da parte di un uomo, che vedendola distratta si è appropriato della borsa e successivamente si è allontanato dall’area archeologica con il maltolto.

Furti al Colosseo, vittima un’altra turista

Basta una fotografia per essere derubati? A quanto pare sì, dentro la città di Roma. Gli scippatori sono in qualunque città, eppure a Roma si muovono abbastanza agevolmente all’interno del Centro Storico capitolino. In tal senso, un uomo di origine romena ha puntato nei giorni scorsi i turisti impegnati a fotografarsi sotto il monumento del Colosseo, che tutti i giorni vede la visita di decine di migliaia di turisti.

Sotto il monumento più bello del mondo, ha puntato una turista abbastanza distratta dalla maestosità del nostro bene archeologico, approfittando di un suo selfie per sottrarle lo zaino che portava appresso. Una volta compiuto il furto, con tutto quello depositato all’interno dello zaino, l’uomo è fuggito dalla zona archeologica in direzione di via Labicana, forse con l’intenzione di prendere il primo tram e far perdere le sue tracce.

La scena, fortunatamente, è stata vista dagli agenti di polizia che erano a controllare lo stato di sicurezza nella zona del Colosseo e la piazza sottostante. Raggiunto in prossimità di via Labicana, l’uomo è stato raggiunto e successivamente bloccato. Non avendo potuto dimostrare come fosse oggettivamente suo lo zaino da donna, con dentro materiali da donna, è stato arrestato in flagranza di reato e portato presso una struttura carceraria romana.