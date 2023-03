Furti a Roma, turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPS. Ancora storie di ladruncoli per la via della Capitale, con le vittime che nuovamente sono i molteplici turisti che vengono a trovarci per vedere le nostre bellezze archeologiche e artistiche. La sfortuna ha toccato questa volta una turista americana, che si è vista privata del proprio IPhone di ultima generazione mentre passeggiava per le vie capitoline.

Furti a Roma, turista privata dell’IPhone

Chi gli ha sottratto l’IPhone, è stato bravo a sfilarlo dalle tasche o dalla borsa senza farsi sentire. Probabilmente approfittando della calca presente tra le stradine di Trastevere, l’uomo è riuscito con le dita a portarsi via lo smartphone e far perdere le proprie tracce. La vittima, come si è accorta di aver subito il furto, ha subito allertato una pattuglia della Polizia Locale, che era presente lì per garantire la pubblica sicurezza nella zona.

Fortuna ha voluto che la donna avesse attivato la geolocalizzazione del proprio smartphone, rilevando in una manciata di minuti come il ladro si era spostato, anche rapidamente, nella zona di viale Manzoni. La vittima, accompagnata dagli agenti, si è presentata al punto indicato dal localizzatore, trovando il telefono semplicemente facendolo suonare. Il ladro, infatti, incurante dell’attivazione del GPS, avrebbe risposto in prossimità dei poliziotti, facendo palesare la sua faccia e automaticamente facendosi individuare come responsabile del furto.

Gli agenti hanno subito arrestato l’uomo, che è stato portato in carcere e attende il processo per rito direttissimo visto il furto. Di queste storie, purtroppo, a Roma se ne sentono tantissime. Le vittime più colpite sono i turisti, che magari non conoscendo le dinamiche criminali della Città, facilmente vengono raggirati o addirittura derubati da soggetti poco raccomandabili. Ecco perché venendo a Roma, anzitutto serve avere gli occhi aperti, in particolar modo nelle aree di maggiore aggregazione cittadina.