Furti e degrado nel centro storico di Roma, un arresto e 12 denunce in 24 ore

Lotta a degrado, abusivismo e illegalità nel centro storico di Roma. Un servizio che ha portato, nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela Salute, del Gruppo Tutela Lavoro e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, a un arresto e 12 denunciate a piede libero.

Un arresto per furto

In manette è finito un cittadino straniero, senza fissa dimora, sorpreso a derubare una donna a bordo della metropolitana linea A all’altezza della fermata “Termini”. I militari sono stati pronti, e quando hanno visto l’uomo che tentava di sfilare lo smartphone dalla borsa della vittima, lo hanno bloccato. Il tentativo di mettere a segno il colpo, approfittando della calca, non è andato a buon fine per il ladro, finito in manette.

Denunce per porto abusivo di armi e tentato furto

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno anche denunciato un 33enne italiano trovato in possesso di un coltello; due cittadine georgiane e un cittadino algerino bloccati dal personale addetto alla sicurezza di un negozio mentre cercavano di allontanarsi senza pagare diverse confezioni di prodotti cosmetici e capi di abbigliamento; tre cittadini per inosservanza del Daspo urbano emesso a loro carico dal Questore di Roma e altri tre per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Gli stessi Carabinieri hanno poi sanzionato 9 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione ferroviaria Termini. A loro carico è stato emesso un ordine di allontanamento e la multa di 100 euro a testa.

Multato un ristoratore

Ad esito delle verifiche presso le attività commerciali, i Carabinieri hanno sanzionato, per un totale di 1.550 euro, un 46enne cinese, titolare di un ristorante in via Vicenza, per aver installato un sistema di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione.

In zona Colle Oppio, invece, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato un 23enne romano trovato in possesso di 39 g di hashish e un 42enne originario di Marino (RM) che, fermato a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di 2 marmitte, di dubbia provenienza, e di diversi attrezzi da scasso.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno identificato 223 persone e eseguito verifiche su 125 veicoli.