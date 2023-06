Roma, tenta il furto nel Bar ma scatta l’allarme: le Volanti piombano su di lui, scatta l’inseguimento

Ha tentato il furto in un Bar in Piazza Barberini ma il colpo non è andato a segno. A rovinare i piani del malvivente è stato però l’allarme collegato ad una centrale operativa di vigilanza privata che ha segnalato immediatamente quanto stava accadendo alla Polizia. Alla vista delle sirene il ladro si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo. Finendo così in manette.

Tentato furto a Piazza Barberini nella notte tra lunedì e martedì

I fatti risalgono all’altra notte quando era da poco passata l’una, tra il 26 e il 27 giugno scorsi. Il malvivente, un cittadino di nazionalità Colombiana classe 1999, ha provato a forzare la vetrina del bar del centro ma il tentativo di effrazione è stato però subito segnalato; sul posto come detto, nello spazio di pochi minuti, sono arrivate le Volanti della Polizia di Stato. E solo a quel punto il 24enne, capendo di non aver altra scelta, ha desistito dal suo intento e si è dato alla fuga a piedi. I poliziotti si sono messi così all’inseguimento e in poco tempo sono riusciti a sbarrargli la strada davanti bloccandolo. Il ragazzo è stato così arrestato.

Arrestato colombiano per furto a Roma

Portato in Commissariato ed espletate le formalità di rito è saltato fuori che il malvivente era già ricercato dalla Polizia in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 2 mesi. Oltre a questo, chiaramente, dovrà rispondere anche del tentato furto: intanto per lui si sono spalancare le porte della prigione.

