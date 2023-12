Furti nelle auto in sosta a Roma: 20enne fermato dai Carabinieri al Laurentino. Nel weekend un altro ladro fermato sempre dai Militari al Tuscolano. Ecco cosa è successo.

Lo hanno visto aggirarsi con fare sospetto attorno alle auto parcheggiate lungo Via Simone Martini e hanno prontamente allertato il 112. E’ così che alcuni cittadini hanno fatto arrestare, nella giornata di ieri, domenica 10 dicembre 2023, un ladro che aveva messo nel mirino i veicoli in sosta al Laurentino.

Egiziano arrestato al Laurentino

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e hanno fermato il malvivente, un senza fissa dimora straniero. Quest’ultimo, poco prima, era riuscito effettivamente a forzare la portiera di una macchina e stava rovistando al suo interno in cerca di qualcosa di valore da portar via. L’allarme come detto è scattato in via Simone Martini, quartiere Laurentino. Il ladro, un 20enne egiziano è stato portato in caserma: adesso deve rispondere di tentato furto.

Arrestato un altro ladro in zona Tuscolano

Sempre in tema di furti nelle auto in sosta a Roma, sabato notte un cittadino romeno di 24 anni, anch’egli senza fissa dimora, è stato bloccato in questo caso in via Mestre, nel quartiere Tuscolano, sempre dai Carabinieri (del Nucleo Radiomobile, ndr). I Militari, transitando nella via, erano stati attirati dall’allarme acustico proveniente da una vettura parcheggiata poco distante. Avvicinatisi per approfondire la situazione, si sono accorti che un ragazzo si stava allontanando rapidamente e per questo lo hanno bloccato. Poco prima, non a caso, aveva trafugato un pacco postale lasciato/dimenticato all’interno di un’auto parcheggiata.

La refurtiva è stata quindi riconsegnata alla proprietaria che ha però dovuto fare i conti con il danno economico subito: ovvero la rottura del finestrino da parte del 24enne.